Święto plonów stało się świętem gminy Bartoszyce

27 sierpnia na stadionie w Kinkajmach odbyło się Święto Plonów Gminy Bartoszyce. Uroczystość rozpoczęto barwnym korowodem prowadzonym przez zespoły ludowe, starostów dożynek, przedstawicieli władz, poczty sztandarowe OSP, sołectwa niosące wieńce dożynkowe, rolników oraz mieszkańców okolicznych miast i gmin. Po polowej Mszy świętej, celebrowanej przez księży z Dekanatu Bartoszyckiego rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.Wójt Andrzej Dycha zaznaczył, że dożynki łączą różne pokolenia i przypominają o tym, że to dzięki ciężkiej ludzkiej pracy każdego dnia na nasze stoły trafia polski chleb. Dziękując rolnikom oraz Starostom dożynek Katarzynie i Andrzejowi Kwiatkowskim, wójt zaapelował również do zgromadzonych:— Niech wspólnota chleba sprawi, abyśmy zawsze solidarnie potrafili sobie pomagać, co pokazuje dzisiejsze święto, dlatego też szczególne słowa uznania kieruję do Was Drodzy Rolnicy.