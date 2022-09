„Zabijanie Nudy" w Bartoszycach trwało przez prawie cały dzień

Tegoroczna edycja Zabij Nudę rozpoczęła się na bartoszyckim skate parku zawodami bmx, hulajnóg, deskorolek i street workout’u. W rywalizacji wzięło udział około 30 zawodników, a podstawową zasadą było zachowanie fair play. Można było zobaczyć tricki wykonywane przez zawodników na rowerach, hulajnodze i deskorolce. Jak mówią organizatorzy, z roku na rok widać coraz wyższy poziom podczas zwodów. Było to niebywałe widowisko dla mieszkańców.Marcin Rumiński, prezes stowarzyszenia B-ce Non-Profit i główny organizator „Zabij Nudę” zwraca uwagę na istotę całego projektu.— W zawodach Street Workout nie było kategorii wiekowych, ponieważ wszyscy są młodzi. W tym roku nie udało nam się przygotować atrakcji dla starszych, ponieważ zbyt mały było wsparcie finansowe, pomagali nam tylko prywatni sponsorzy. Sami nie jesteśmy w stanie wyłożyć wszystkich potrzebnych pieniędzy, a większość organizatorów i tak dokłada do imprezy swoje prywatne pieniądze. Robimy to po to aby mieszkańcy naszego miasta jak i okolic mogli rozwijać swoje pasje na różne sposoby przy muzyce i w dobrej atmosferze. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Grzegorza Łukaszewskiego „Ślepy”, który przygotował grilla oraz ratownika Marka Majewskiego z Ignalina razem z jego psem.Druga część imprezy odbyła się na Placu Bohaterów Westerplatte. Do Bartoszyc z Wejherowa przyjechał uczestniczący w wydarzeniu od wielu lat Grzegorz Łukaszewski „Ślepy”. Dzięki pozyskaniu kilku prywatnych sponsorów można było obejrzeć pokaz grillowania oraz skosztować nietypowej dla grilla potrawy, czyli pizzy, ale też kiełbasy, pieczonej w całości karkówki, zupy tajskiej i włoskiej foccacia.— Chcemy pokazać, że można inaczej spędzać czas w Bartoszycach. Można powiedzieć, że współtworzę ją z organizatorami, chociaż nie przez cały czas aktywnie. W tym roku otrzymałem propozycję przyłączenia się w formie grillowania, z czego skorzystałem, ponieważ jest to moim hobby. Zgodziłem się nakarmić dobrych ludzi, którzy przyszli w tym roku na bartoszycką „Patelnię", gdzie zbieraliśmy pieniądze.Równolegle z pokazem degustacji można było obejrzeć pokaz pracującego z psem Marka Majewskiego z Ignalina, którzy prezentowali swoje umiejętności. Ratownik dzielił się z chętnymi swoją wiedzą o tresurze psów.— Przyjechaliśmy do Bartoszyc z Ignalina pod Lidzbarkiem Warmińskim. W „Zabij Nudę” uczestniczymy po raz kolejny. Dzięki temu pomagamy tak naprawdę ruszyć młodzież z miejsca tak, by zajęła się czymś pozytywnym.Rozmowę z Markiem Majewskim opublikujemy w odrębnym artykule.Na muzyczną część „Zabij Nudę" składało się kilka elementów. Pierwszym z nich był Bitwa Beatbox, polegająca na tworzeniu dźwięków za pomocą narządów mowy. Na scenie wystąpili Marcin Rentkowski „Rxmusic” z Olsztyna, Kacper Drzeżdżon „Xankish” Drzeżdżon oraz Kuba Krawczyn z Gdańska.Muzycy podzielili się swoimi doświadczeniami w tej trudnej sztuce. Jak się okazuje ważne jest opracowanie dźwięków, które wydawane są zarówno na wdechu, jak i na wydechu. Później ułożenie utworu tak, aby wykonać go wyłącznie za pomocą głosu, ale również ułożenie utworu tak, by później wpleść do niego oddech. O ile raperzy uczą się swoich tekstów, mając swoje flow, to beatboxerzy wciąż uczą się nowych dźwięków i kombinacji. Doprowadzenie utworu do perfekcji trwa nawet pół roku. Muzycy mają też wyuczoną umiejętność zmieniania wszystkiego, dlatego każdy występ jest niepowtarzalny. Chociaż jak twierdzą, najlepszą improwizacją na scenie jest ta, która wcześniej jest przygotowana.Później nadszedł czas na Bitwę Freestyle, polegającą na rapowanej improwizacji z podkładem muzycznym. Nie zabrakło też konkursu Debiuty, gdzie można było zaprezentować swoją muzyczną twórczość i pokazać się szerszej publiczności. Dzień zakończyły liczne koncerty składów z różnych województw. Na scenie mogliśmy zobaczyć: Fazero, Mejdż, Rudxbwooy, ASP, Vito Bigiboi, Śledzik PRZI oraz Dj BRD.Na scenie wystąpili Marcin Rentkowski „Rxmusic” z Olsztyna, Kacper “Xankish” Drzeżdżon oraz Kuba Krawczyk „Quentin” z Gdańska. Muzycy uczestniczyli już w poprzednich edycjach „Zabij Nudę”, stąd ich zaproszenie było oczywistością.Podczas trwania całej imprezy zbierane były pieniądze na pomoc 20-letniej Adzie z Bartoszyc, którą z pewnością znają mieszkańcy miasta. Na operację Ady zebrano 1.069,80 złotych.dar