(GALERIA) Piękna muzyka na bisztyneckim horyzoncie, czyli II edycja Festiwalu Muzyki Pięknej

Fundacja Wspierająca Młodych Artystów Sinfonia Artistica Juvenilia przygotowała prawdziwą ucztę muzyczną dla tych, którzy przybyli do Bisztynka posłuchać muzyki poważnej. Festiwal jest drugą edycją wydarzenia, które w Bisztynku odbyło się w 2021 roku. Jednym z jego trwałych efektów było powstanie podczas Pikniku Muzyki Pięknej melodii, na której podstawie Szymon Kusior stworzył utwór pt. „Wolność". Kompozycja została premierowo wykonana na koncercie pt. „Młodość" rok temu.Festiwal zainaugurował o godz. 16-tej piknik, z powodu panującej pogody przeniesiony - podobnie jak warsztaty muzyczne - do sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. O strawę duchową zadbała Magdalena Tokajuk, a cielesną seniorki, które zatroszczyły się, by dla żadnego z uczestników warsztatów nie zabrakło gofrów.Wieczorem, w Galerii Miejskiej w Bisztynku (kościół poewangelicki) odbył się koncert „Scena Piękna”. Na scenie zaprezentowali się młodzi muzycy-uczniowie i absolwenci szkół muzycznych z regionu: Jowita Kapuścińska – gitara, Hanna Małaszczuk – obój, Amelia Zajkowska – obój, Zuzanna Zajkowska – skrzypce, Lena Maruchacz – saksofon, Antona Leśniak – wiolonczela oraz Alan Dżbika – flet. Solistom akompaniowali na fortepianie: Jolanta Cieplińska i Maciej Frączak.Podczas koncertu, który prowadził Janusz Ciepliński zaprezentowano utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Alessandro Marcello, Enio Moricone, Georga Goltermanna, Daniela van Goensa, Pedro Iturralde, Maxa Brucha, Louisa Ganne. Koncert zorganizowany został przez Fundację Wspierającą Młodych Artystów Sinfonia Artistica Juvenilia we współpracy z OKIAL w Bisztynku oraz z Powiatową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Dywitach.17 września w Bisztynku zaśpiewa znakomity zespół wokalny Art'n'Voices. Koncert „W pełni” będzie oparty o utwory współczesne, napisane specjalnie dla tego zespołu. Zespół został w 2021 roku nagrodzony Fryderykiem za swój album Midnight Stories. Jednak to sobotni koncert, który rozpoczął się o godz. 19. śmiało można nazwać kulminacją Festiwalu. Potwierdza to również nazwa przepięknego spotkania z muzyką: „W zenicie”.Kościół pw. Świętego Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa zachwycił swoim rozmiarem oraz wspaniałą akustyką, a te ogromne atuty wnętrza podkreślało oświetlenie. Koncert poprowadził Janusz Ciepliński, który zaznaczył, że choć wokaliści i instrumentaliści to dwa spotykające się na scenie odrębne plemiona. Tak było i tym razem. Orkiestrze „Bałtycka Filharmonia Młodych" – która powstała 10 lat temu – pod batutą Sylwii Janiak-Kobylińskiej towarzyszyła Magdalenie Makowskiej-Pabich (sopran), Zuzannie Nalewajek (mezzosopran) oraz dyrektorowi festiwalu Damianowi Giczewskiemu (baryton), którzy wykonali arie operowe.Zaprezentowano utwory Verdiego. Mozarta, Pucciniego, Mascangi, Gounoda, Donizettiego, Dvoraka, Mahlera. Nie zabrakło również utworów instrumentalnych, w tym prapremiery utworu „Fala”, skomponowanego przez Szymona Kusiora.Wykonania arii zachwyciły słuchaczy, a jak wcześniej podkreślił Janusz Ciepliński, wokaliści to osoby niezwykłe, ponieważ swój instrument zawsze noszą przy sobie i muszą o niego dbać tak, aby starczyło go na całe życie. O tym, jaki efekt przyniosło wydarzenie niech świadczy zasłuchanie uczestników oraz emocje młodych muzyków. Można mieć nadzieję, że również i wrażeń artystycznych słuchaczy wystarczy na rok, kiedy odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Muzyki Pięknej.Darek Dopierała