Koniec przygody z US Open

W Nowym Jorku partnerem deblowym olsztyńskiego tenisisty był Kilian Feldbausch. Niestety, w drugiej rundzie polsko-szwajcarskka para musiała uznać wyższość Kaylana Biguna i Meecaha Biguna - Amerykanie wygrali 3:6, 6:3, 8-10.

Po meczu Olaf Pieczkowski napisał w mediach społecznościowych: Dziś nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Pierwszy set trochę bez energii, drugi set solidny a supertiebreak to walka nerwów i przypadku. (...) Dziękuję wszystkim za wsparcie i kciuki, trenerowi Kubie Piter za coaching turniejowy i rodzicom za doping na trybunach.

Wraz z US Open kończę tegoroczną przygodę z juniorskimi Wielkimi Szlemami. Niezapomniane doświadczenie, otarcie się o Wielki Tenis, super atmosfera i motywacja.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom za wsparcie.

Teraz szybko wracam do Polski i już od niedzieli przygotowuję się na Davis Cup.

Przypominamy, że olsztyński junior znalazł się w reprezentacji Polski na mecz Pucharu Davisa z z Indonezją, który zostanie rozegrany w Inowrocławiu (16-17 września). Oprócz Pieczkowskiego powołania otrzymali także wszyscy najlepsi polscy tenisiści: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Łukasz Kubot, Jan Zieliński i Szymon Walków.