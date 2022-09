Anna Konwicka z Lidzbarka Warmińskiego szuka wolontariuszy z powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego

Corocznie „Szlachetna Paczka” dociera do rodzin potrzebujących pomocy. Nie wszystkie mogą się do programu zakwalifikować jednak te, które pomoc otrzymują mają szansę stanąć na nogi. Pierwszym i najtrudniejszym etapem niesienia pomocy jest więc weryfikacja rodzin. Trudnego zadania podejmują się wolontariusze, którzy – co jest naturalne – czasem się po prostu wykruszają. Inni pozostają na długo.

— Praca wolontarystyczna zaraża?

— Zdecydowanie tak — mówi Anna Konwicka. — W ubiegłym roku byłam po raz pierwszy koordynatorką programu i mam nadzieję, że nie był to ostatni raz. Kiedy po raz pierwszy otrzymałam taką propozycję i skorzystałam z niej, byłam rzucona od razu na głęboką wodę. Moim zadaniem było pozyskanie wolontariuszy, następnie rodzin a potem nadzorowanie całej procedury przekazywania darów.

— Jaka jest pani rola?

— Jestem liderem na terenie gm. Lidzbark Warmiński, jednak możemy poszukiwać i pozyskiwać wolontariuszy z terenu całego powiatu, a nawet i spoza niego. Dlatego poszukuję wolontariuszy również w powiecie bartoszyckim. Każdy chętny musi ukończyć szkolenie, potem przejść wdrożenie, a po podpisaniu umowy staje się pełnoprawnym wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Pracy naprawdę jest dużo. Wolontariusz przeprowadza trwający około 1,5 godziny wywiad w zgłoszonej do systemu rodzinie. Później opisuje rodzinę, w tym jej sytuację finansową, a następnie kwalifikuje lub nie do uzyskania pomocy. W ubiegłym roku 9 osób odwiedziło około 50, a do programu zakwalifikowaliśmy nieco ponad 30 rodzin.

— Udział w programie zmienia coś w życiu?

— W moim życiu tak. Poza ogromną satysfakcją z tego, że mogę nieść pomoc innym uważam, że jest to też pewna forma renomy dla miasta i urzędu, który włącza się w tego typu działania. Zmiana powinna też dokonać się w rodzinie. Założeniem programu jest, że pomoc ma być mądra, bo nie każdy się do niej zakwalifikuje. To wolontariusz ocenia sytuację w rodzinie. Ważne jest, aby rodzina nie tylko wzięła pomóc, ale i z niej coś wyniosła. Chociażby dlatego, by za rok mogła powiedzieć, iż dzięki szlachetnej paczce jej życie się zmieniło, pomogło jej przetrwać trudne chwile i stanąć na nogi.

— Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej wytrwałości w tym, niełatwym przecież działaniu.

dar