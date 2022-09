Mieszkańcy Bartoszyc opłacili puchary i certyfikaty przyznane Zenkowi Martyniukowi i Zbigniewowi Perkowskiemu w Mościbrodach k. Siedlec

Na naszym profilu udostępniliśmy post Bartoszyckiego Domu Kultury o wizycie burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego i dyrektora BDK Kamila Runiewicza na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej Disco Mazovia 2022. Jak czytamy na profilu Bartoszyckiego Domu Kultury, muzycy otrzymali puchary „Bartoszyce miasto przyjazne muzyce tanecznej” oraz specjalne podziękowania za propagowanie i upowszechnianie muzyki tanecznej w naszym mieście.Post był szeroko komentowany przez czytelników, a wśród pytań pojawiło się także dotyczące kosztów wyjazdu. Zapytaliśmy Urząd Miasta w Bartoszycach:Odpowiedź wpłynęła 1 września. Koszt delegacji dwóch osób to 114 złotych, a puchary i tabliczki kosztowały 50 złotych. Jednak odpowiedź zawiera niespodziankę. Pytaliśmy o koszty udziału burmistrza Piotra Petrykowskiego oraz Kamila Runiewicza w Festiwalu.Jak się okazuje, delegacja z Bartoszyc była trzyosobowa. W odpowiedzi podpisanej przez sekretarza miasta czytamy, że w Mościbrodach był burmistrz Piotr Petrykowski oraz Bogdan Pisarek, podinspektor zatrudniony w Wydziale techniczno-komunalnego Urzędu Miasta w Bartoszycach. W odpowiedzi pominięto koszty wyjazdu dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury, o które wnioskowaliśmy.Zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 28 lipca 2022 r. dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 38 złotych. Z kolei tzw. zwana „kilometrówka" (Bartoszyce od m. Mościbrody dzieli około 310 kilometrów) wynosi 0,5214 zł dla pojazdów samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ oraz 0,8358 zł dla aut o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³. W przypadku dojazdu własnym autem koszt kilometrówki w obie strony – jeśli została wypłacona dyrektorowi BDK – wyniósł zależnie od pojemności silnika od 323,268 do 518,196 złotych.Nie znamy uzasadnienia delegowania na Festiwal zatrudnionego w Wydziale techniczno-komunalnym urzędnika, który zajmuje się zarządzaniem cmentarzami, ochroną zwierząt oraz organizowaniem opieki nad bezdomnymi psami.Dariusz Dopierała