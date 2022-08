Bilans weekendu: 4 kolizje, 17 przekroczeń prędkości i interwencja na dożynkach w Kinkajmach

W miniony weekend (26-28.08.22r.), nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu bartoszyckiego czuwało więcej policjantów niż zazwyczaj. Taka konieczność wynikała z dwóch przyczyn. Po pierwsze: był to ostatni weekend wakacji, a wiec z jednej strony czas powrotów z wakacji, z drugiej ostatnia szansa na trochę swobody przed powrotem do szkoły lub pracy. Po drugie: w Kinkajmach odbywały się dożynki Gminy Bartoszyce. Była to impreza masowa, co wskazuje, że zgromadziła duże grono osób zainteresowanych wydarzeniem. Na obchodach Święta Plonów nie zabrakło policjantów z przekazem profilaktycznym kierowanym do dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze zaprezentowali jeden z dwóch nowych motocykl, którymi od niedawna dysponują policjanci z bartoszyckiej drogówki.





Poza jednym incydentem w trakcie imprezy masowej z okazji Święta Plonów Gminy Bartoszyce obyło się bez poważnych zdarzeń kryminalnych. W związku z zakłóceniem przebiegu imprezy zatrzymany został 24 – latek. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, tj. zagrożenia dla życia zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia pracownika ochrony i znieważenia policjantów. Mężczyzna przyznał się w całości do zarzutów jednak nie umiał uzasadnić swojego zachowania. W poniedziałek, (29.08.22r.), prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych wobec mieszkańca Bartoszyc. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP Bartoszyce

Na drogach powiatu bartoszyckiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Odnotowano 4 niegroźne kolizje drogowe. Policjanci z drogówki skontrolowali 59 pojazdów i 2 pieszych. Odnotowali 17 przekroczeń dozwolonej prędkości. Za to wykroczenie ukarali mandatami 11 kierowców, a 6 pouczyli.Poza jednym incydentem w trakcie imprezy masowej z okazji Święta Plonów Gminy Bartoszyce obyło się bez poważnych zdarzeń kryminalnych. W związku z zakłóceniem przebiegu imprezy zatrzymany został 24 – latek. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, tj. zagrożenia dla życia zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia pracownika ochrony i znieważenia policjantów. Mężczyzna przyznał się w całości do zarzutów jednak nie umiał uzasadnić swojego zachowania. W poniedziałek, (29.08.22r.), prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych wobec mieszkańca Bartoszyc. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.KPP Bartoszyce