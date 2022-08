Górowo Iławeckie: Opłacił grzywnę skradzionymi pieniędzmi

W czwartek (25.08.22r.), do Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim zgłosił się 27 – latek. Mężczyzna zastał okradziony. Z jego konta bankowego zginęło ponad 9 tys. zł. Mężczyzna przyznał policjantom, że udostępnił telefon z aplikacją bankową i numerem PIN koledze, z którym przez kilka dni pił alkohol. Opowiedział, że po kilku dniach wspólnego biesiadowania jego telefon zniknął. Niczego niepodejrzewający 27 - latek chciał kupić nowy aparat. Poszedł, więc do banku po pieniądze. Tam dowiedział się, że nie tylko telefon zniknął, ale pieniądze z jego konta też.

Policjanci ustalili, że 23 – letni kolega pokrzywdzonego z innym mężczyzną wypłacili z bankomatów3 tys., a resztę przelali na swoje konta. Odzyskano prawie 5 tys. zł. Resztę pieniędzy mężczyźni wydali. Co ciekawe, jeden z nich tj. 36 – latek z kradzionych pieniędzy opłacił zasądzoną mu grzywnę.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani jeszcze w dniu zawiadomienia, a w piątek (26.08.22r.) usłyszeli zarzuty kradzieży pieniędzy. Przyznali się i złożyli wyjaśnienia, po czym zostali zwolnieni. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.