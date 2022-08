(GALERIA) Można już korzystać z placu zabaw nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszycach

Firma zajmująca się montażem urządzeń w rozmowie z nami deklarowała, że zakończy prace do soboty 27 sierpnia, a na oddanie placu do użytkowania będzie trzeba jeszcze poczekać. Od rana w poniedziałek 29 sierpnia próbowaliśmy dowiedzieć się w Urzędzie Miasta w Bartoszycach o terminie otwarcia placu.Zgodnie z prawem [prasowym]. W przypadku pytania o termin oddania placu zabaw do użytkowania poinformowano nas, że odpowiedzi może udzielić wyłącznie kierownik wydziału, z którym nie udało nam się skontaktować. Wysłaliśmy pytanie pocztą elektroniczną. Ponieważ jednak plac nie jest ogrodzony taśmą można wnioskować, że dzieci mogą już z niego skorzystać. A jest się z czego cieszyć.