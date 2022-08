Przykra niespodzianka w Bartoszycach

PIŁKA NOŻNA\\\ Victoria była faworytem w meczu z Wilczkiem, tymczasem trzy punkty pojechały do Wilkowa. Natomiast Łyna wywalczyła remis w Orzyszu.

* Victoria Bartoszyce - Wilczek Wilkowo 0:1 (0:0)

Victoria była faworytem sobotniego meczu. Podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego jeszcze w tym sezonie nie stracili punktu (ma jednak zaległe spotkanie z Warmią), natomiast goście w 2. kolejce przegrali 2:5 w Olecku.

No i pierwsza połowa potwierdziła przedmeczowe przypuszczenia - bartoszyczanie mieli przewagę, atakowali, strzelali, ale do siatki nic nie wpadło.

Kibice mieli nadzieję, że po przerwie wynik wreszcie się zmieni, no i zmienił się, niestety, na niekorzyść, bo gola dla Wilczka strzelił Gabriel Kajak.

* Śniardwy Orzysz - Łyna Sępopol 2:2 (1:0)

Gospodarze objęli prowadzenie z rzutu karnego, którego wykonawcą był Bartosz Szaraniec. Po przerwie ten sam zawodnik ponownie stanął z piłką 11 metrów od bramki Łyny, ale tym razem przestrzelił! A że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, więc zespół z Sępopola najpierw z rzutu wolnego doprowadził do remisu, po czym tuż przed końcem zdobył drugą bramkę! I gdy wydawało się, że Łyna wzbogaci się o trzy punkty, piłkarze z Orzysza po zamieszaniu podbramkowym doprowadzili do remisu...



* Inne wyniki 4. kolejki: Żagiel Piecki - MKS Jeziorany 2:4, Mazur Ełk - Warmia Olsztyn 3:0, Vęgoria Węgorzewo - LKS Różnowo 2:2, Błękitni Pasym - MKS Korsze 2:2, Rona 03 Ełk - Mazur Pisz (28 sierpnia, 15:30), Czarni Olecko - Orlęta Reszel (28 sierpnia, 15)