[WIDEO] Kradzież, pobicie i czynna napaść na policjanta w dobroszyckiej miejscowości

W piątek (19.08.2022r.) wieczorem w jednej z miejscowości w gminie Bartoszyce doszło do szeregu przestępczych, chuligańskich zdarzeń. Trzech mieszkańców tej miejscowości w wieku od 21 do 37 lat w trakcie mijającego tygodnia usłyszało od 5 do 9 zarzutów i zostało aresztowanych na 3 miesiące.Cała sprawa zaczęła się od kradzieży skutera klientowi miejscowego sklepu. Jednoślad zabrał 26 – latek, a następnie go porzucił. Protest właściciela skutera spotkał się z agresją nie tylko ze strony 26 – latka, ale też jego 2 kolegów. We trzech pobili mężczyznę, znieważyli go i grozili mu śmiercią. Agresorów nie uspokoił przyjazd policjantów, mężczyźni dopuścili się czynnej napaści na policjantów i gróźb pozbawienia ich życia. 21 – latek kopnął w lusterko policyjnego radiowozu, a jego 37 – letni rzucił ciężkim przedmiotem w kolejne służbowe auto. Wszyscy uciekli z miejsca zdarzenia.26 – latek został zatrzymany jeszcze w piątek, 37 – latek następnego dnia, a 21 – latek w środę 24.08.br. Mieszkańcy gminy Bartoszyce usłyszeli po kilka zarzutów. 37 – latkowi prokurator przedstawił 5 zarzutów, tj. czynnej napaści na policjantów, pobicia, gróźb karalnych i znieważenia 39 – latka i umyślnego uszkodzenia policyjnego radiowozu.26 – latek usłyszał 6 zarzutów, tj. czynnej napaści na policjantów, pobicia, gróźb karalnych i znieważenia 39 – latka oraz krótkotrwałego użycia skutera i kierowania nim w stanie nietrzeźwości i na sądowym zakazie.