Kolejne, czwartkowe wydanie "Gońca Bartoszyckiego" już 25 sierpnia

Wielu z nas zmian oczekuje, choć nie każdy aktywnie o nią zabiega. Wiele lat jezioro w Kinkajmach oczekiwało na gospodarza, a chyba jeszcze bardziej mieszkańcy miasta i gminy Bartoszyce oczekiwali stworzenia miejsca do rekreacji i wypoczynku nad wodą. Kiedy gmina Bartoszyce otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie działkę położoną przy jeziorze, a następnie rozpoczęły się rozmowy z zarządem Wód Polskich, Kinkajmy otrzymały szansę, na którą czekały przez lata. Piszemy o tym, że gmina Bartoszyce będzie miała swoją plażę.

O tym, jak ważna jest woda w wyjątkowo upalne lato nikogo przekonywać nie trzeba. Przykład Odry pokazał, że o rzekę należy dbać. Piszemy o kolejnym spływie kajakowym. Niestety, najbardziej zaśmieconym brzegiem jest położony na terenie miasta Bartoszyce. Sprawę poruszaliśmy na początku sierpnia, pisząc o koszeniu trawy, rosnącej na jej brzegu. Czytelnik pytał o sens koszenia w tym miejscu oraz czy zostaną uprzątnięte śmieci. Poprosiliśmy o odpowiedź i komentarz Wody Polskie oraz Urząd Miasta w Bartoszyce. Wskazaliśmy, że utylizacja odsłoniętych na brzegu nieczystości należy do zadań gminy miejskiej.

Jak informował nas nadzór wodny, w swoim budżecie Wody Polski nie mają takiej pozycji, jak wywóz śmieci. Za utylizację śmieci, które ujawniło koszenie trawy, odpowiada samorząd gminy miejskiej. Z kolei Sekretarz Miasta Robert Pająk poinformował, że „Urząd Miasta nie komentuje działań podejmowanych przez inne jednostki". Sytuacja jest więc bez zmian: śmieci nie mają swojego „właściciela”, a Urząd Miasta od tematu symbolicznie „umył ręce”.Zmianę inicjują także pracownicy OKiAL w Bisztynku, umiejętnie pobudzając mieszkańców gminy nie tylko do udziału w kulturze, ale i jej tworzenia.Pisząc o zmianach nie mogę też zapomnieć o zmianie w kodeksie ruchu drogowego, dotyczącej rowerzystów. Mimo obowiązków i ostrzejszych przepisów, część osób poruszających się tym jednośladem nie bierze sobie tego do głowy. I kiedy jedni rowerzyści zapytani wieczorem o brak świateł tłumaczą, że poruszają się po chodniku, następnego dnia potrącony zostaje 14-latek. Który… zapomniał o tym, że jeśli obok pasów nie ma ścieżki rowerowej, to z pojazdu należy zejść. Czy zawsze musimy być mądrzy już po szkodzie?