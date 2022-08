Ewa Błaszczyk i Jacek Wójcicki zagoszczą w Krainie Barcji

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski oraz Dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury Kamil Runiewicz zapraszają na VII Bartoszyckie Spotkania Poetycko-Muzyczne – Kraina Barcji.

W sobotę 27 sierpnia o godz. 18:00 na bartoszyckiej Starówce odbędzie się V edycja Bartoszyckich Spotkań Poetycko-Muzycznych – Kraina Barcji. Zapowiada się prawdziwa uczta, ponieważ na letniej scenie BDK wystąpią aktorzy: Ewa Błaszczyk oraz Jacek Wójcicki.

Ewę Błaszczyk możemy pamiętać z serialu „Zmiennicy”, w którym grała…. mężczyznę. Oczywiście nie jest to jedyna z jej ról, jednak najbardziej charakterystyczna. Kiedy córka aktorki zapadła w śpiączkę, Ewa Błaszczyk stworzyła Fundację oraz Klinikę „Budzik”. Na scenie oraz w filmach występuje niewiele, jednak często możemy spotkać ją jako śpiewającą aktorkę. Agnieszka Osiecka, Jacek Keyff, Ryszard Riedel to autorzy tekstów, którzy stali się kanwą recitalu Ewy Błaszczyk pt.” Pozwól mi spróbować jeszcze raz…” Część utworów usłyszymy na letniej scenie BDK.

Jako piosenkarz Jacek Wójcicki był doceniany m.in. przez Piotra Skrzyneckiego w Piwnicy pod Baranami. Aktor kojarzy mi się przede wszystkim z filmem „Ostatni dzwonek”, w którym gra Jacka „Świra” Świerzyńskiego. Film pokazuje realia czasów komuny. Przygotowany przez uczniów klasy maturalnej zatytułowany „Lekcja historii" to wiele utworów, które omijając cenzurę zaprezentowano na festiwalu. Grupa ucznia zdobyła pierwsze miejsce, ale potem władza dokonała zmian na podium... Jacek Wójciki, syn działacza komunistycznego trafia do szpitala psychiatrycznego, z którego dostaje przepustkę, by zdawać maturę. Popełnia samobójstwo, a śpiewana przez niego piosenka "Miejcie nadzieję" dla mnie jest kultowa, podobnie jak cały film.

Darek Dopierała