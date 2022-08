Gmina Bartoszyce będzie miała swoją plażę. Jest projekt zagospodarowania

Gmina Bartoszyce ma wiele turystycznych walorów, które tylko czekają na ich uwydatnienie. Tak stanie się wkrótce z plażą nad jeziorem w Kinkajmach. Właśnie zakończyły się prace projektowe, związane z zagospodarowaniem brzegu tego pięknego jeziora.

— W tym roku — mówi wójt Andrzej Dycha — rozpoczniemy pierwszy etap prac, związanych ze stworzeniem podstawowej infrastruktury. Powstanie budynek, w którym będą mieścić się pomieszczenia socjalne, toalety, prysznice oraz punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od wyników przetargu, czyli jaką kwotę będziemy musieli na inwestycję wyłożyć.

Na ogrodzonym parkingu pojawią się stanowiska dla kamperów, z dostępem do zrzutu ścieków oraz prądu. Chętni będą mogli też skorzystać z kilku altanek.

— Jak wszystko pójdzie po mojej myśli — dodaje Andrzej Dycha. — infrastruktura będzie gotowa na wakacje w 2023 roku.

Wtedy rozpocznie się drugi etap prac, czyli stworzenie infrastruktury rekreacyjnej: powstanie boisko do piłki plażowej, plac zabaw, fitness i oczywiście zagospodarowanie plaży w uzgodnieniu z Wodami Polskimi. Już jest zgoda na to, by stworzyć piaszczysty brzeg. Poruszony zostanie też temat ewentualnego pogłębienia dna jeziora, co jeszcze nie jest przesądzone. Obecny brzeg jest stosunkowo płytki, więc i bezpieczny dla plażowiczów.

Dzięki temu przestaniemy zazdrościć Lidzbarkowi Warmińskiemu plaży w Wielochowie.

dar