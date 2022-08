Łączy nas Łyna - uważa Janusz Dąbrowski. "Popłynął" VII Spływ kajakowy im. Jana Pawła II

— Pogoda była bardzo korzystna dla uczestników spływu — mówi Janusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia „Ożywić Łynę” i organizator spływu. — Nie było zbyt gorąco, a rano, po nocnej burzy i deszczu przestało padać. Swoją obecnością zaszczycił nas wicemarszałek Miron Sycz, co z pewnością podniosło rangę spływu.Zdaniem organizatorów, była to okazja do promocji przebiegu Łyny, przepływającej przez teren województwa warmińsko-mazurskiego od Olsztynka, do Sępopola, aż do granicy z Obwodem Kaliningradzkim.— Co możemy zrobić, by mieszkańcy w większym stopniu korzystali z Łyny?— Przypominam swoje dwa hasła: „Łyna nie zaczyna się i nie kończy w Bartoszycach” oraz „Łączy nas Łyna”. Tylko wspólne promowanie rzeki może dać konkretny efekt. Do tego niezbędne jest zaangażowanie samorządów, które oczywiście jest, chociaż bywają przeszkody na przykład finansowe. Wszystkie samorządy muszą podejść do promocji rzeki wspólnie. Jak zawsze zachęcam do aktywnego wypoczynku, rekreacji i podziwiania wszystkich walorów powiatu bartoszyckiego. Jednak przede wszystkim do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania czystości na szlaku. Niestety, przykro to powiedzieć, ale najbardziej zanieczyszczone brzegi Łyny są na terenie miasta Bartoszyce. Być może dlatego, że jest to największe skupisko ludzi, jednak z pewnością puszki po piwie i alkoholu pływające koło przystani nie nadawały żadnego uroku.Sprawą czystości na brzegach Łyny zajmowaliśmy się m.in. w artykule „Podczas wykaszania traw na brzegach Łyny ujawniają śmieci” [/b] 1 sierpnia. Nadzór wodny informował wówczas, że po sprawdzenie ilości i rodzaju śmieci podejmie decyzję o sposobie ich wywiezienia. Takiej pozycji, jak wywóz śmieci w przetargu po prostu nie ma. Za utylizację śmieci odpowiada samorząd gminy miejskiej. Jak widać, problem czystości na brzegach Łyny jest wciąż aktualny.