Festiwal EKOŁOMYJA w Górowie Iławeckim przebiegał w cieniu wojny

Tegoroczny Festiwal EKOŁOMYJA został zredukowany do jednego popołudnia i wieczoru. Powodem takiej decyzji organizatorów była tocząca się w Ukrainie wojna.— Długo zastanawialiśmy się — mówi Olga Sycz, dyrektorka Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, — czy w tym roku. W związku z wojną na Ukrainie przygotować taką imprezę. Jeśli już, to w jakiej formule miałaby się odbyć? Ostatecznie, dwa miesiące wcześniej podjęliśmy decyzję, że zmieniamy charakter wydarzenia. Po pierwsze, nie planowaliśmy imprezy masowej, a po drugie jej charakter miał być bardziej refleksyjny.— W tym roku była to impreza mniej rozrywkowa — potwierdza Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego. — Ogromne znaczenie miały też akcenty odnoszące się do Święta Niepodległości Ukrainy.Jednak pomimo ograniczenia czasowego, festiwal składał się z trzech części i został poświęcony trzem ważnym dla społeczności ukraińskiej wydarzeniom: 75 rocznicy Akcji Wisła, obchodom Święta Niepodległości Ukrainy oraz toczącej się wojnie. W płynącej ze sceny muzyce, ale też w słowach wypowiadanych przez lokalnych polityków, działaczy społecznych i artystów dużo było odniesień do bieżącej sytuacji. Zespół Hunter zaprezentował m.in. utwór poświęcony wojnie. Część muzyczno-choreograficzna została przygotowana przez nauczycielkę Aleksandrę Bzdel oraz choreograf Marynę Rudyszyn. Wystąpili tancerze baletowi z Charkowa, Teatr Muzyczno-Dramatyczny z Łucka, grupa Hunter, Tercja Pikardyjska oraz Dagadana.To jeszcze nie koniec obchodów społeczności ukraińskiej. 28.08.2022 r. w Parafii greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach ks. Juliusz Krawiecki odprawi mszę świętą, po której przy kościele odbędzie się festyn z okazji Święta Niepodległości Ukrainy.dar