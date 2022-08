Robert Bielak w piątek 19 sierpnia 2022 wystąpi na bartoszyckiej Starówce

19 sierpnia 2022 r. o godz. 19:30 na na letniej scenie Bartoszyckiego Domu Kultury, czyli Placu Konstytucji 3 Maja wystąpi Robert Bielak grający na skrzypcach z zespołem w składzie: Krzysztof „Forest” Partyka – fortepian, Stach Czeczot – gitara basowa i Zbigniew Chrzanowski – perkusja.

Robert Bielak to artysta wszechstronny: skrzypek, gitarzysta, kompozytor, aranżer, animator i… wizjoner. Twórca Cabaretu dada Go. Grał w muzycznych sztukach w warszawskich teatrach: Muzyczny Roma, Współczesny, Studio, Rampa, Polski. Współpracował z Marekiem Ałaszewskim i grupą KLAN, Mirosławem Gilem (leader Believe), Januszem Stasiakiem (ex wokalista KORPUS), Markiem Piekarczykiem, Maciejem Zembatym - wieloletnia współpraca, płyta „Wolność, znaczy freedom”, Danutą Błażejczyk, Anną Czartoryską (koncerty i płyta „Morfina”).

Wstęp bezpłatny.

