Wszystko zaczyna się w głowie

— Skąd pomysł, aby zająć się właśnie lakierowaniem proszkowym?— Jakieś 15 lat temu — opowiada Karol Mackiewicz — lakierni proszkowej automatycznej. W mojej głowie wciąż tkwiła myśl, że może to być coś fajnego. Dotychczas klienci jeździli na przykład do innego miasta, aby pomalować jedną, niewielką część. Często malowanie proszkowe prowadzą duże firmy przede wszystkim na własne potrzeby i malują duże konstrukcje stalowe, na przykład bramy. Nikt w naszym rejonie nie wykonywał tak zwanej drobnicy: kółka, ram rowerowych i motocyklowych, grzejników, czy metalowych mebli. Początkiem było badanie rynku. W końcu udało mi się otworzyć firmę. Wszystko zaczęło się od dotacji, jednak nie na wszystko na wystarczyła, myślałem do tego dołożyć sporo swoich pieniędzy. Potrzebny jest aplikator do nałożenia proszku, który ma w sobie dużo elektroniki. A to przekłada się na cenę.— Duże jest zainteresowanie malowaniem proszkowym?— Nie oszukujmy się, nie jest to sklep spożywczy ani warsztat samochodowy, gdzie przychodzą klienci z polecenia. Nadal to co robię, jest tak znanym produktem niszowym. Ale też niewiele ludzi wie, na czym polega malowanie proszkowe, czy jest lepsze lub gorsze od malowania na mokro. A jednak jest zdecydowanie lepsze, bo powłoka jest mocniejsza i bardziej elastyczna. Wytrzyma na parę lat dłużej, nie będzie odpadać, a przy dobrych podkładach również część jest mniej narażona na korozję.— Wielu osobom malowanie proszkowe kojarzy się z motoryzacją.— Rzeczywiście, najwięcej klientów mam właśnie z branży motoryzacyjnej. Malowanie proszkowe wymaga pieca do polimeryzacji, który ma ograniczone wymiary, ale nie tylko. Kolory dobieramy np. z palety RAL, która ma dużo odcieni czy stopni połysku, od wysokiego, przez mat, a kończąc na grubej strukturze czy tzw. krokodylu. Liczy się też wielkość elementu, który musi zmieścić się w komorze. Maluję wszystko, co przyciąga ładunek dodatni i ujemny, a więc z natury rzeczy tylko artykuły metalowe. Konstrukcje stalowe, balustrady, grzejniki oraz oczywiście części samochodowe, które do komory się zmieszczą. Felgi, elementy zawieszenia, ale nie tylko. Maluję wszystko, czego sobie dusza klienta zapragnie. Od otwieraczy do napojów, poprzez baterie do umywalek, kubły na śmieci, ławeczki i stoliki, a na pokrywach do studni kończąc. Wszystko to, co spełnia wspomniane wcześniej kryteria.— W dzisiejszych czasach da się wyżyć z tego typu działalności?— Klienci są nauczeni, że kiedyś ten usługa kosztowały tyle i tyle, a teraz niestety nie mogę zejść z ceny, bo przecież firma musi zarabiać. Nie oszukujmy się, jest ciężko, szczególnie w pandemii, a także obecnie, kiedy trwa wojna w Ukrainie. Część osób potraciła pracę, a co za tym idzie dochody i jest trudniej. Niestety wciąż wiele ludzi pyta się o ceny, a potem już się nie odzywa. Wolą pewne rzeczy wykonać w garażu i pomalować sposobem chałupniczym. Obawiają się wydawać pieniądze i to odbija się na ilości klientów. Niestety rosną też koszty mediów, w moim przypadku prądu, do opłaty jest czynsz, składki społeczne i zdrowotne. Wzrosły też ceny proszku czy ścierniwa do piaskowania.