Potrącenie pieszego na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i Bema w Bartoszycach

11.08.2022 r. na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i Bema doszło do potrącenia pieszego znajdującego się na pasach. Mężczyznę przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach. Kierujący pojazdem był trzeźwy, badanie pieszego wykazało 1,47 mgr/litr w wydychanym powietrzu.

W czwartek 11 sierpnia zastęp straży pożarnej podczas wyjazdu do zdarzenia najechał na potrącenie pieszego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy z Bema. Po rozpoznaniu twierdzono, że 40 letni mężczyzna znajdując się na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód osobowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy, stabilizacji kończyny dolnej, udzielaniu wsparcia psychicznego i zabezpieczeniu pacjenta do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Mężczyzna z urazem kończyny dolnej został przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kierujący pojazdem audi A4 62-latek był trzeźwy. U pieszego pierwsze badanie wykazało zawartość alkoholu 1,47 mgr/litr w wydychanym powietrzu .

Trwają czynności wyjaśniające przyczyny zdarzenia.

