Efektowna wiktoria Victorii

* Victoria Bartoszyce - Błękitni Jurand Pasym 5:0 (2:0)

1:0 - Mateusz Przychodzki (10), 2:0 - Paweł Gajkowski (44), 3:0 - Paweł Miłoszewski (49), 4:0 - Paweł Gajkowski (62), 5:0 - Kacper Niksa (89)

VICTORIA: M. Rodak, Daszkiewicz, Kozera, Solecki, Figat, Przychodzki, Miłoszewski, Kaplewski, Gajkowski, Tucholski, Boras, Kudlicki, Kurywczak, Niksa, Rubażewicz, Ładosz, Kochański, Kaliszuk

Przed sezonem Błękitni zapowiadali szybki powrót do forBET IV ligi. Przypominamy, że niedawno klub z Pasymia podpisał porozumienie z SKS Szczytno i browarem Jurand, dzięki czemu w powiecie szczecińskim ma powstać silny klub, być może nawet na miarę III ligi. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być awans Błękitnych do IV ligi, ale wynik meczu w Bartoszycach pokazał, że nie będzie to łatwe, a być może w najbliższym czasie nawet niemożliwe. Zdecydowanie lepiej na początku sezonu prezentuje się MKS Korsze, kolejny spadkowicz, bowiem w dwóch meczach zdobył komplet punktów, strzelił 12 goli i przewodzi w tabeli.

Być może do walki o awans włączy się też Victoria, jednak w klubie zdają sobie sprawę z tego, że w tej chwili Bartoszyc na IV ligę po prostu nie stać.

* Łyna Sępopol - MKS Jeziorany 1:0 (0:0)

1:0 - Paweł Antczak (90+4)

Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, ale w doliczonym czasie Paweł Antczak zdobył zwycięską bramkę.



* Inne wyniki 2. kolejki: Śniardwy Orzysz - Orlęta Reszel 1:1, Czarni Olecko - Wilczek Wilkowo 5:2, Żagiel Piecki - Warmia Olsztyn 3:8, Mazur Ełk - LKS Różnowo 2:1, MKS Korsze - Rona 03 Ełk 5:1, Vęgoria Węgorzewo - Mazur Pisz 2:0.