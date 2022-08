[GALERIA] Na podróż autem nigdy nie jest za późno- twierdzą organizatorzy Pothole Rodeo

Zakończenie Pothole Rodeo w Kinkajmach było efektem dobrze zaplanowanego przypadku. Do klubu MC Wiraż zgłosili się organizatorzy z propozycją zorganizowania w Kinkajmach wielkiego finału. Skąd wiedzieli o Klubie? Ojciec organizatora był na jednym ze zlotów Wirażu Klub z propozycji skorzystał i w tydzień przygotował imprezę, która stała się doskonałą promocją nie tylko klubu, ale przede wszystkim Jeziora Kinkajmskiego.Głównym organizatorem był Back Road Club z Austrii, który na swojej stronie internetowej informuje, że rajd rozpoczął się daleko od głównego nurtu Europy Wschodniej, od byłej Czechosłowacji, przez komunistyczną Rumunię, po kochające wolność kraje bałtyckie. W trasę wyruszyło około 160 aut, które miały do pokonania około 5 tysięcy kilometrów, przejeżdżając przez 9 krajów, w tym Austrię i Niemcy, Bałkany i kraje bałtyckie.Myślą przewodnią rajdu było… poszukiwanie ostatnich dziur w Europie. Udział w wyprawie mogły wziąć wyłącznie auta, które kosztują mniej niż 500 euro, mają co najmniej 20 lat, lub mają maksymalnie 50 KM, lub przejechały więcej niż 500 000 km. Dozwolone były również rowery o mocy poniżej 50 KM i starsze niż 20 lat. W rajdzie nie chodziło o czas, ale ukończenie razem długiej trasy. I rzeczywiście stan aut, które wjechały na plażę w Kinkajmach wskazywał na to, jak wiele trudów pokonali kierowcy. Jednak niewątpliwie podróż okazywała się ogromną frajdą dla uczestników oraz atrakcją dla tych, którzy wiekowe pojazdy mogli zobaczyć.Kinkajmy powitały uczestników rajdu piękną pogodą i przygotowaną plażą, bezpłatnie udostępnioną przez wójta gminy Bartoszyce Andrzeja Dychę. Pierwsze auta pojawiły się jeszcze przed godziną 15:00, a kolejne docierały jeszcze przed dwudziestą. Każdy uczestnik musiał zameldować się w punkcie organizatora, gdzie odbierał okolicznościowe czapki i medale. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali również okolicznościowe statuetki. Jak przystaje na rajd „złomków”, były one pokryte… rdzą.Po zakończeniu siódmego w historii rajdu odbyło się wręczenie nagród oraz wspólna zabawa, przygotowana przez MC Wiraż.dar