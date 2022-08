Opiekunowie dzieci na basenie miejskim w Bartoszycach muszą kupić bilet pilnować swoich pociech - mówi nasz czytelnik

W 2021 roku na swojej stronie Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji informował, że jednorazowo na terenie basenu mogło przebywać 100 osób. Wejścia były zaplanowane na godziny: 10:00, 13:00 i 16:00. Okazuje się jednak, że na basenie muszą przebywać również osoby, które z kąpieli nie korzystają. Czasem może to wiązać się z "zablokowaniem" dostępnych miejsc. O sprawie dowiedzieliśmy się od naszego Czytelnika.

— Ratownicy, którzy zabezpieczają teren basenu upominają rodziców, że mają pilnować swoich pociech. Sami zaś „są na telefonie”. Problem polega na tym, że w tej sytuacji rodzic musi wykupić bilet i wejść na basen nawet wtedy, kiedy z kąpieli nie korzysta.

Próbowaliśmy telefonicznie skontaktować się z BOSIR prosząc o komentarz, niestety bezskutecznie,

Z podobną prośbą wystąpiliśmy również do Urzędu Miasta w Bartoszycach. Ponieważ Sekretarz Miasta Robert Pająk w jednym z wcześniejszych pism informował, że trudno jest odnieść się do nieopublikowanego artykułu, na komentarz poczekamy. Zadaliśmy również pytania:

1. Czy ratownicy są obecni na basenie przez cały okres jego otwarcia?

2. Czy prawdą jest, że są dostępni na telefon?

3. Czy w przypadku każdego dziecka wymagana jest obecność opiekuna, czy też taki obowiązek istnieje do określonego wieku, np. w przypadku dzieci do lat 3?

O otrzymanych odpowiedziach (maksymalny termin to 14 dni, czyli 25 sierpnia) poinformujemy naszych Czytelników.

dar