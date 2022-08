Jak Jacek (burmistrz Górowa Iławeckiego) chciał zostać strażakiem

Jak informuje na swoim profilu burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka, 28 sierpnia odbędzie się egzamin strażaków ratowników. Tym samym kończy się długie, bo trwające 133 godziny szkolenie, które składa się z części teoretycznej, praktycznej i wspomnianego już egzaminu.O to, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie szkolenia oraz udział w nim, zapytaliśmy pomysłodawcę.— Demografia jest bezwzględna — mówi Jacek Kostka, — ponieważ maleje liczba strażaków i ochotników. Na terenie miasta i gminy rozwiązujemy ten problem. Jesteśmy w trakcie można powiedzieć dość masowego kursu strażackiego. Kiedy go zapowiadaliśmy coś mnie podkusiło i obiecałem, że sam również zostanę strażakiem. Uznaliśmy, że wypada dać dobry przykład. Słowo się rzekło i przysłowiowa kobyłka u płotu, czyli uczestniczę w szkoleniu. Namawiałem ludzi, żeby występowali do ochotniczej straży i teraz będę mógł dodać: „”.

Nie jest to jednak jedyny samorządowiec, który zdobywa nową wiedzę teoretyczną i praktyczną. W szkoleniu uczestniczy także m.in. sekretarz miasta Andrzej Worobiec i zastępca wójta gminy Krzysztof Baran.

Samą inicjatywę docenia Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bartoszycach.— Wyjątkowość tego szkolenia — mówi Zygmunt Zbigniew Pampuch — polega na tym, że do tej pory zajęcia odbywały się w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach. Tym razem organizowane są w Górowie Iławeckim, co zdecydowanie ułatwia dojazd na zajęcia, które odbywają się w soboty i niedziele.W podobnym tonie wypowiadają się strażacy, które szkolą owe kadry.— W ostatnich latach — mówi mł. asp. Paweł Rynkiewicz z PSP w Bartoszycach — szkolenia uprawniające do działań ratowniczo-gaśniczych, ale także kierowców – konserwatorów, dowódców i naczelników odbywały się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Jednym z powodów jest to, że posiadamy tutaj bazę specjalistycznego sprzętu oraz strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej, którzy aktywnie biorą udział w szkoleniu.