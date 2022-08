[WIDEO, GALERIA] Pożar w Wardomach gm. Bartoszyce. Poszkodowany przebywa w szpitalu

O zdarzeniu informuje st. kpt Krystian Masalski z PSP w Bartoszycach.— 8 sierpnia o godzinie 19:31 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu jednorodzinnego w domu znajdującym się w miejscowości Wardomy. Z informacji wynikało, że w domu może przebywać mężczyzna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że mężczyzna został ewakuowany przez swojego brata i znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.Do pożaru doszło w budynku, należącym do dwóch braci. Budynek był w trakcie remontu, przeprowadzanego przez jednego z nich. Prace zbliżały się już ku końcowi, m.in. wymieniono okna, wyremontowano strych. Jak twierdzi nasze źródło, mogło dojść do podpalenia. Mężczyzna wykonujący remont zabronił bratu zamieszkania w budynku. Ten zamknął się na strychu i rozlewając łatwopalną substancję prawdopodobnie podpalił pomieszczenie. Sam znalazł się jednak w pułapce. Gdyby nie brat, który wydostał go z pożaru, mężczyzna najprawdopodobniej by zginął. Poszkodowany trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a następnie na oddział szpitalny z oparzeniami II stopnia, obejmującymi podudzia, twarz i jamę ustną.