PRL powraca do Bartoszyc. Przynajmniej w sobotę 6 sierpnia 2022

Tęsknota i złość, a czasem ulga, że to już nie wróci... Trzy emocje, które budzą trzy litery: PRL. Z pewnością komuna miała wiele wad, a jednak sama atmosfera, ubrania, meble, przedmioty codziennego użytku, muzyka i filmy mogą budzić lekką tęsknotę. Dzięki stowarzyszeniu „Dolina Róż” oraz Bartoszyckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „kawałek” atmosfery PRL zagości w Bartoszycach.W sobotę 6 sierpnia od godziny 16:00 Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ul. Korczaka przeniesie się w czasie do PRL. Organizatorzy Pikniku PRL przygotowali szereg atrakcji.Zdjęcia są tylko ilustracją do tekstured.