Pożegnanie z Wandą Chodyńską (1925-2022), wieloletnią nauczycielką historii w Bartoszycach

Wanda Chodyńska, długoletnia nauczycielka historii szkół średnich w Bartoszycach, odeszła do wieczności 16 lipca 2022 roku. W 1950 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, rozpoczęła pracę w Liceum Pedagogicznym w Lidzbarku Warmińskim. Jednak w 1952 roku urzekły ją Bartoszyce. Miastu nad Łyną została wierna do końca swego życia. Tutaj jako repatriantka otrzymała mieszkanie. Mieszkając w tzw. Ośrodku Szkolnym TPD podziwiała uroki tego pięknego zakątka Bartoszyc. Tutaj przepracowała łącznie 28 lat. Zmieniały się szkoły, a ona nieprzerwanie uczyła ulubionej historii. Kilka razy pełniła funkcje kierownicze, ale raczej robiła to niechętnie, bo jej pasją byla praca dydaktyczna i działalność w ZHP. Jednak na prośbę kuratora oświaty w Olsztynie była zastępcą dyrektora w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli (1952-1955) i Liceum Pedagogicznym nr 2 (1955/1956, 1963-1965).W ostatnich latach istnienia liceum pedagogicznego i po jego likwidacji (1970), do czasu przejścia na emeryturę (1980), uczyła historii w technikum mechanicznym, które powstało na miejscu zlikwidowanego zakładu kształcenia nauczycieli. Jednak najdłużej, bo 15 lat, pracowała w Liceum Pedagogicznym nr 2 (Liceum Pedagogicznym). Był to okres rozkwitu jej aktywności zawodowej. Kochała tę szkołę i poświęcała jej wszystkie swoje siły. Oprócz pracy dydaktycznej bardzo dużo czasu poświęcała działalności harcerskiej. Będąc harcmistrzem, wraz ze swoim mężem Włodzimierzem i Wacławą Obłamską, była jednym z filarów harcerstwa w naszym liceum.