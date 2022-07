Jest rżysko, a będzie San Francisco!

We wtorek w mediach społecznościowych Łyny ukazał się radosny wpis: „Nasz stadion wstąpi do elity nowoczesnych obiektów w Polsce. Dzięki staraniom naszych władz oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników naszego Urzędu będziemy jako mieszkańcy mieli długo wyczekiwany obiekt, z którego będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Jednak opłacało się czekać, jeszcze raz wielkie brawa i podziękowania w imieniu Zarządu LKS Łyna Sępopol, zawodników, rodziców i wszystkich mieszkańców dla Pani Burmistrz Ireny Wołosiuk oraz wszystkich pracowników naszego Urzędu za zaangażowanie i skuteczność”.

W jaki sposób brzydkie sępopolskie kaczątko przemieni się w pięknego łabędzia? W tym przypadku czarodziejską różdżkę zastąpić ma rządowy Polski Ład, który tym razem pochylił się nad terenami, gdzie kiedyś funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Rolne. O środki z tego programu wystąpił Sępopol, no i jego plan uzyskał akceptację. W efekcie dofinansowanie z Polskiego Ładu ma pokryć aż 98 procent kosztów - standardowo dotacja pokrywa 95 procent wydatków.

Ile zatem wpłynie do miejskiej kasy? Prawie trzy miliony złotych, a dokładnie 2 940 000 złotych!

Na co te pieniądze zostaną wydane? Na utworzenie nowoczesnego centrum sportowego. W planach jest m.in. budowa nowego budynku klubowego na stadionie, rozbudowa infrastruktury do ćwiczeń fitness, wymiana ogrodzenia wokół boiska, skatepark, nowe chodniki i powiększenie parkingu.

- Bardzo się cieszymy, że w miejsce naszego obecnego „kartonowego” budynku klubowego wreszcie powstanie nowy obiekt, którego nie będziemy się już musieli wstydzić - mówi Paweł Dobrzyński, prezes Łyny. - Od lat o tym myśleliśmy, już poprzedni zarząd o to się starał, bo dotychczasowy budynek po prostu straszył. Gdy obecny zarząd przejął władzę w klubie, ten temat też od razu się pojawił. No i w gminie powstał projekt, który teraz został zaakceptowany w Warszawie.

Piłkarze Łyny przygotowania do sezonu rozpoczęli od sobotniego sparingu z Redutą Bisztynek (3:3), w tym tygodniu trenowali, a w piątek o godz. 17 rozegrają sparing w Górowie Iławeckim.