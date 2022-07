Pożegnaliśmy Arka Monkiewicza, bartoszyckiego poetę, sportowca i człowieka o ogromnym sercu

— Powiedzieć, że to był członek naszej rodziny — dodaje Adam mąż Anny, — to powiedzieć za mało. Wszyscy wiedzą, że to był dobrym, mądrym i życzliwym człowiekiem. Urzekł nas tym, że potrafi nawet żartować ze swojej niepełnosprawności. Nie było chwil, żeby się żalił czy miał depresję.

W uroczystości pożegnania człowieka o dobrym sercu, który promował Bartoszyce w świecie poezji, sportu i muzyki poza rodziną uczestniczyli przyjaciele i znajomi. Do Bartoszyc przyjechali przedstawiciele „Smoka” z Ornety, przyjaciele z Olsztyna, obecny był były starosta Janusz Dąbrowski, dyrektor PCPR Brygida Adamajtis, przedstawiciele Stowarzyszenia Patria. Barcjanie pożegnali poetę czerwonymi różami z wiecznymi piórami przewiązanymi kirem.

— Arka zapamiętam — mówi Anna Osowska — jako człowieka ciepłego, skromnego, a przy tym niezłomnego w dążeniu do celu. Zanim go poznałam, nieraz mijałam sportowca jadącego trójkołowcem i to bez względu na pogodę. Zdziwiłam się po przystąpieniu do Grupy Literackiej „Barcja”, gdyż sportowiec okazał się być poetą i to tak znakomitym. Chętnie zaglądam do pierwszego tomiku wierszy Arka, lubię grę słów w cyklu wierszy o miesiącach. Arek nie opowiadał o swojej niepełnosprawności, za to chętnie mówił o planowanych wyjazdach, konkursach literackich. Do naszych barcyjnych spotkań wnosił spokój, wręcz salomonowy. Podczas burzliwych dyskusji Arek godził nas stwierdzeniem: Aniu masz rację, ale czy zechciałabyś wziąć pod uwagę… Tak, Arek był dobrym człowiekiem. Wpisał się w historię Bartoszyc i Osieki, stąd pseudonim Bartosz Osiecki. Jego odejście to nieodżałowana strata.Darek Dopierała