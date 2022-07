Zmarł Arkadiusz Monkiewicz. Tego nie robi się kotu i... Barcji

Kiedy zadzwonił do mnie Jerzy Sałata, prezes Barcji nie mogłem uwierzyć w słyszane słowa. Chwilę później w mojej głowie odezwały się dwa skojarzenia. Pierwsza, że to nieprawda, a jedynie kolejna, jedna z pięknych i przewrotnych fraszek Arka… Potem przecudowny wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Tego nie się kotu”, bo przecież od kilku lat Arek w swoim mieszkaniu przy bartoszyckiej „odzieżówce” miał kotkę…Trudno pisać o kimś, kogo się znało… Nawet wtedy, gdy słowo „dobrze znało” byłoby nadużyciem. Z Arkiem zetknęła mnie barcyjna ścieżka, wydeptana przeze mnie około dekadę temu. Arek pisał poezję niezwykłą, a przy tym również – jako jedyny znany mi Barcjanin – fraszki. Pomimo swojej – często trudnej – drogi zawsze miał wesoły błysk w oku, potrafił stworzyć fraszki i limeryki na każdy, nawet najtrudniejszy i najboleśniejszy temat.

Arek Monkiewicz był przede wszystkim Wielkim Człowiekiem o wielkim sercu i sile, które było widoczne we wszystkim, co robił......Co jeszcze można w takiej chwili napisać? Kilku poetów nie miało sił, by napisać wspomnienie o Arku… Wzruszenie zawsze w takich chwilach bierze górę…