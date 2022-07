Wezwała policję, bo konkubent nie chciał wpuścić jej do łóżka

Wizyty policjantów w mieszkaniu 60-latki z Bartoszyc to nie rzadkość. Kobieta notorycznie dzwoni na numer alarmowy podając poważne argumenty. Na miejscu okazuje się, że nic z jej zgłoszeń nie jest prawdą. Tym razem poprosiła o interwencję twierdząc, że konkubent wyrzucił ją z mieszkania. Interweniującym funkcjonariuszom powiedziała, że tak naprawdę, to nie chciał wpuścić jej do wspólnego łóżka. W obecności policjantów para porozumiała się. Kobieta kolejny już raz odpowie za bezpodstawną interwencję.