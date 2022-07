Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy KPP w Bartoszycach. Chodzi o pożar w Wozławkach

W wyniku pożaru spalił się cały dach budynku oraz część produkcyjna hali. Strażacy musieli rozebrać część ścian, które mogły stwarzać zagrożenie. Straty oszacowano na ponad 1 mln. złotych. Niestety, nie był to koniec kłopotów. Po przesłuchaniu — jak w kwietniu mówił Mirosław Bolibok —poszkodowanych przez policję, na miejscu nie pojawili się śledczy i policjanci. Z hali strażacy wynieśli m.in. butlę z tlenem i dwutlenkiem węgla.

Ocalałego sprzętu nie można było zabrać z pogorzeliska.— Po pożarze, do którego doszło w naszej hali — mówi Mirosław Bolibok, — chcieliśmy zabrać ocalałe wyposażenie w inne miejsce, jednak policjant stwierdził, że nie możemy tego zrobić. Także to, co strażacy wynieśli z pomieszczeń, kazano nam z powrotem wstawić. Chodziło m.in. o sprężarkę i maszynę do szycia. Takiej decyzji dziwili się też strażacy. Tym bardziej, że po pożarze nie było drzwi i każdy mógł wejść do środka.Państwo Bolibokowie nie mogli nawet wejść do pomieszczeń.— Jestem zdziwiony, że nie mogliśmy tego zrobić. Wiem, że wchodziło tam wiele przypadkowych osób, część z nich robiła sobie nawet zdjęcia. A my, właściciele mieliśmy zakaz! — denerwuje się właściciel spalonej hali.