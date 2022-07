Zawiązała się koalicja na rzecz kultury w gminie Bisztynek. Będą zmiany i inwestycje

Konferencja zakończyła się podpisaniem porozumienia.

— Podpisanie koalicji dla kultury jest wartością dodaną do diagnozy potrzeb kulturalnych, szkolenia, warsztatów i dyskusji. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do przyjęcia mecenatu nad kulturą, wspierania jej, poszukiwania środków oraz tworzenia odpowiednich warunków do tego, aby kultura mogła funkcjonować.

— Jakie będzie to miało przełożenie na kulturę w gminie Bisztynek?— Liczymy na to, że biblioteka stanie się otwarta dla grup, który do tej pory z niej nie korzystają. Chodzi nie tylko o czytelnictwo, ale szeroko rozumianą ofertę kulturalną OKiAL-u. Najważniejsze jest aktywowanie ludzi do działania w kulturze.— Jest to bardzo ciekawa inicjatywa — mówi burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, — w ramach której odbyło się szereg zakończonych debatą spotkań. Warto dodać, że już teraz w gminie dużą wagę przykładamy do kultury. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć realizację projektu o wartości ponad miliona złotych, wiążąc projekt z środkami, na które aplikowaliśmy w ramach „Nowego Ładu”. Chcemy to skorelować z środkami Nowego Ładu. Ponieważ biblioteka nie ma dochodów własnych, gmina zabezpieczy udział finansowy.Czy konferencja przyczyni się do dalszego rozwoju kultury w gminie Bisztynek? Z pewnością tak, bo już teraz OKiAL jest jedną z najprężniej działających placówek kulturalnych w powiecie bartoszyckim.red.