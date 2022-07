Na Litwie powalczą o mistrzostwo Polski

W obecnym sezonie najlepsza załoga może wywalczyć nawet cztery mistrzowskie tytuły, bo poza klasyfikacją generalną Samochodowych Rajdowych Mistrzostw Polski może jeszcze wygrać rywalizację w swojej klasie oraz osobno liczone mistrzostwa Polski na asfalcie i na szutrze.

Jak na razie znakomicie spisuje się Grzegorz Grzyb, którego pilotem podczas niedawnego Rajdu Polskiego był Adam Binięda z Bartoszyc. Po trzech rundach (asfaltowy Rajd Świdnicki i szutrowe Rajd Podlaski i Rajd Polski) załoga ta zajmuje drugie miejsce w generalce szutrowych mistrzostw Polski. Jeśli więc dobrze wypadnie także na Litwie, wtedy jeden medal już sobie zapewni, bo Zemajtija kończy rywalizację na szutrach. Warto dodać, że będzie to jedna z dwóch rund MP, które odbędą się poza granicami kraju. Drugą zagraniczną eliminacją będzie Rajd Koszyc.

- Fajnie byłoby się utrzymać w czołowej trójce szutrowej części mistrzostw Polski - przyznaje Adam Binięda. Teoretycznie załoga Grzyb-Binięda ma nawet szanse na tytuł mistrzowski, jednak strata 23 punktów do Kristenssona i Johanssona oznacza, że Szwedzi musieliby nie dojechać do mety, by stracić pierwsze miejsce. - Dlatego bardziej skupiamy się na obronie niż na ataku, bo zdecydowanie łatwiej będzie stracić miejsce drugie niż awansować na fotel lidera. Rajd Zemajtija będzie dla mnie na pewno bardzo ciekawym wyzwaniem, bo jeszcze w nim nie jechałem. Wiem jednak, że na Litwie odcinki specjalne są szerokie, a szuter twardy, dzięki czemu w trakcie rajdu na trasie nie robią się koleiny. W efekcie jest to szybki rajd z wieloma hopkami, które uwielbiają kibice. Poza tym organizatorzy przygotowali także nocne ściganie, które kończyć się będzie po północy. Wszystko to sprawia, że dobry opis trasy będzie odgrywał tam bardzo dużą rolę - twierdzi bartoszycki pilot.