Przed m. Osieka kierujący oplem wpadł do rowu. Ruch odbywa się wahadłowo

2 lipca około godziny 20:40 na drodze krajowej 51 przed miejscowością Osieka doszło do wypadku drogowego. Kierujący Oplem Corsą 28-letni mieszkaniec gminy Lidzbark Warmiński chciał wyprzedzić kolumnę pojazdów jadącą w kierunku Bartoszyc. Podczas rozpoczynania manewru jadący przed nim pojazd zahamował (jak informuje policja, wynikało to z warunków drogowych). Kierujący oplem, chcąc uniknąć zderzenia gwałtownie skręcił i wpadł do rowu.