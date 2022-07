19-letni mieszkaniec Bartoszyc skoczył z mostu kolejowego do Łyny

Około godziny 20:00 kobieta zauważyła młodego mężczyznę, który przeszedł przez barierkę na moście kolejowym w Bartoszycach, a następnie skoczył do Łyny. Na miejsce wysłano jednostki straży pożarnej, w tym grupę specjalistyczną z łódką, patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego.Po przyjeździe na miejsce strażacy pomogli mężczyźnie wyjść z wody. W oddechu 19-latka była wyczuwalna woń alkoholu. Mieszkaniec Bartoszyc został przewieziony na SOR w Bartoszycach.był przytomny, jednak wyczuwalny był od niego zapach alkoholu.W takich sytuacjach standardowo prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 151 kk: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”red.