Za nami sesje absolutoryjne zarządu powiatu bartoszyckiego oraz burmistrzów i wójtów. Niespodzianek nie było

23 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna gminy Bartoszyce.otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium.Warto zwrócić uwagę na opublikowane w raporcie wskaźniki, zestawiając je z 2018 rokiem.— Dochód ogółem na mieszkańca (poziom zamożności gminy) wzrósł z 4.455,18 w 2018 do 6 875,55 zł.— Dochód majątkowy na mieszkańca (skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje) wzrósł z 115,36 w 2018 do 741,37 zł.— Wydatki ogółem na mieszkańca (poziom nakładów) wzrósł 4808,54 do 6 236,28 zł,— Wydatki majątkowe na mieszkańca (realizacja inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych) wzrosły z 426,18 do 1.185,32 zł.— Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem (udział kwoty długu w dochodach budżetowych) spadło z 35,76% do 27,91 proc.— Wynik budżetu bieżącego (zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finasowania zewnętrznego) wzrósł z 2.789.245,65 do 11.507.011,79 zł.