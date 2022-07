SION ma nową salę do rehabilitacji. Inwestycję sfinansował m.in. Bartoszycki Budżet Obywatelski

Pomieszczenia znajdujące się w budynku hali sportowej po nieistniejącym już Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach sąsiadują z Zakładem Aktywności Zawodowej, prowadzonym przez SION. Ich stan wymagał modernizacji, a właściwie gruntownej przebudowy tak, by w tym miejscu powstała nowa sala rehabilitacyjna.

Inwestycja kosztowała łącznie blisko 159 tys. złotych, z czego najwięcej środków wpłynęło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę SION otrzymał w ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) 2021, zbiórki charytatywnej i z środków własnych.

W ramach BBO 2021 na projekt oddano 2.221 głosów. Na drugim miejscu – z liczbą 1.116 głosów – znalazł się projekt pn. „Zakup fantomów oraz defibrylatorów treningowych AED do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce oraz dla Hufca ZHP Bartoszyce”.

9mediabox=z10]871136[/mediabox]

— Z naszej Sali rehabilitacyjnej — mówi przewodnicza SION Lucyna Jędryczka — będzie korzystało około 50 osób miesięcznie. Do dyspozycji jest m.in. rehabilitacja oraz masaże. Sala będzie czynna od godz. 8:00 do godz. 16:00, oczywiście od poniedziałku do piątku.

Uroczyste otwarcie nowej sali rehabilitacyjnej odbyło się we wtorek 28 czerwca. Przed remontem w budynku znajdowały się pomieszczenia o charakterze socjalno-sanitarnym: korytarze, pomieszczenia gospodarcze i szatnia. Praktycznie wszystkie wewnętrzne ściany zostały zburzone. Osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji bieżnie, rowery stacjonarne, drabinki oraz wiele innego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji.