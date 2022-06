Kłobuk utonął w Łynie

* Łyna Sępopol - Kłobuk Mikołajki 5:2 (2:2)



W pierwszej połowie goście zaskoczyli gospodarzy, bo jako pierwsi objęli prowadzenie, potem co prawda dwa razy do siatki trafiła Łyna, ale Kłobuk jeszcze przed przerwą zdołał odrobić straty.

- W pierwszej połowie było nieciekawie - przyznał Paweł Dobrzyński, prezes klubu z Sępopola. - Ale po przerwie my zagraliśmy znacznie lepiej, a piłkarze z Mikołajek opadli z sił, w efekcie wypracowaliśmy trzybramkowe zwycięstwo. Szkoda tylko tych dwóch straconych goli, bo goście tak naprawdę mieli tylko trzy sytuacje. My natomiast mieliśmy ich chyba z dziesięć.

Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w środę w Mikołajkach. - W sobotę udało nam się zebrać chyba optymalny skład - ocenił prezes Dobrzyński. - Niestety, w tej chwili ciężko powiedzieć, kto zagra w środę, bo nawet w ostatniej chwili ktoś może nam wypaść ze składu (prezes Łyny ma na myśli żołnierzy zawodowych, którzy w każdej chwili mogą zostać odesłani na przykład na granicę z Białorusią - red.).

INNE WYNIKI

* O klasę okręgową, 25 czerwca: Tęcza Miłomłyn - Constract Lubawa 0:4, Kormoran Zwierzewo - Agat Jegłownik 3:2, 26 czerwca: Czarni Olecko - Błękitni Stary Olsztyn (16); 29 czerwca: Błękitni - Czarni (17), Kłobuk - Łyna (17), Constract - Tęcza (17), Agat - Kormoran (17).

* O IV ligę, 25 czerwca: Błękitni Pasym - Rominta Gołdap 2:4 (2:0), 26 czerwca: Polonia Iłowo - Polonia Pasłęk (18:30); 29 czerwca: Polonia P. - Polonia Ił. (17), Rominta - Błękitni (17)