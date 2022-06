Victoria obudziła się po przerwie

* Victoria Bartoszyce - Pojezierze Prostki 4:1 (0:1)

Bramki dla Victorii: Kudlicki, Gajkowski, Pryszczepko, Kaplewski

VICTORIA: Rodak, Kadziewicz, Kozera, Figat, Dądzik, Pryszczepko, Miłoszewski, Włodarczyk, Niksa K, Kudlicki, Welens, Gajkowski, Przychodzki, Mazurek, Solecki, Kaplewski, Filipiak, Ładosz

Pierwsza połowa niespodziewanie zakończyła się prowadzeniem zdegradowanego już do klasy A Pojezierza, jednak po przerwie obudzili się podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego,

Ale najważniejszy mecz, i to nie kolejki, a wręcz całego sezonu, rozegrano w Orzyszu, gdzie Śniardwy pokonały dotychczasowego lidera z Gołdapi. Wszystko więc wskazuje na to, że piłkarze Rominty zagrają w barażach po raz czwarty z rzędu! Najpierw przegrali baraż o utrzymanie w IV lidze, po czym dwukrotnie przegrali baraże, których stawką był powrót do IV ligi.

Niedawno trener Victorii stwierdził, że Śniardwy są obecnie najlepszym zespołem grupy 1 okręgówki, no i o sile tej ekipy właśnie przekonał się Rominta.

Wiosną zespół z Orzysza wygrał wszystkie mecze: 6:2, 3:0, 2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 5:1, 4:0, 6:1, 4:2, 8:1, 5:0, 5:3!



* Inne wyniki: Żagiel Piecki - KS Wojciechy 1:0, Śniardwy Orzysz - Rominta Gołdap 5:3, Czarni Olecko - Rona 03 Ełk 2:1, Tęcza Biskupiec - Naki Olsztyn 2:0, Orlęta Reszel - MKS Jeziorany 2:3, Vęgoria Węgorzewo - Wilczek Wilkowo 0:0. Omulew Wielbark - Łyna Sępopol (12 czerwca, 16)



GRUPA 1

1. Tęcza Biskupiec 79 126:27

2. Rominta Gołdap 76 89:42

3. Śniardwy Orzysz 58 76:40

4. Rona 03 Ełk 54 75:52

5. Żagiel Piecki 53 66:58

6. Vęgoria Węgorzewo 46 56:55

7. Victoria Bartoszyce 43 38:36

8. Wilczek Wilkowo 42 62:68

9. Naki Olsztyn 42 73:71

10. Jeziorany 36 43:55

11. Czarni Olecko 32 44:65

12. Orlęta Reszel 29 50:56

------------------------------------

13. Łyna Sępopol 28 50:84

------------------------------------

14. Pojezierze Prostki 21 39:96

15. Omulew Wielbark 17 41:74

16. Wojciechy 10 31:80