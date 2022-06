„Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych" po raz kolejny odklejają społeczne „łatki"

Historia BSAON ma już ćwierć wieku i tylko dwa razy tradycję przerwała pandemia. Do Bartoszyc zjeżdżają podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Centrów Opiekuńczych oraz Domów Dziennego Pobytu i Klubów Seniora z województwa warmińsko - mazurskiego. Łącznie zatem, na przestrzeni dwóch dni, w Bartoszycach pojawiło się około 600 osób z 33 placówek.— Jaki jest zasięg bartoszyckich spotkań?— Wcześniej było to wydarzenie obejmujące województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie — mówi Anna Żukowska, dyrektorka ŚDS w Bartoszycach. — Ponieważ jednak w naszym województwie placówek jest ponad 60, nie jesteśmy w stanie zaprosić większego grona gości.Tegoroczne BSAON zbiegły się w czasie z 25-leciem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach. Dlatego na uczestników czekał ogromny tort oraz prezentacja medialna obrazująca historię placówki.— To była 24 edycja spotkań. Jednocześnie Środowiskowy Dom Samopomocy ukończył ćwierć wieku. Różnica w numeracji dla niektórych czytelników może być zagadką.— Przerwę spowodowała pandemia — mówi Anna Żukowska, dyrektorka ŚDS w Bartoszycach. — Jednak, ponieważ w jednym roku zorganizowaliśmy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej również plener plastyczny uznaliśmy, że możemy zaklasyfikować go jako bartoszyckie spotkania. Szczególnie, że ich częścią są nie tylko występy muzyczne, ale również plenery plastyczne i warsztaty teatralne, które w tym roku odbędą się we wrześniu.Każde BSAON mają swoją myśl przewodnią. W tym roku było nią hasło „Piosenka jest dobra na wszystko..." Na dwudniową zabawę składały się trzy panele. Na scenie odbywały się występy artystyczne placówek, wystawa prac rękodzielniczych oraz stoiska robocze prezentujące metody technik terapeutycznych.Wśród nich, poza dwoma przygotowanymi przez placówki z Bartoszyc, swoje rękodzieło wystawiały również ośrodki z Pietraszewa, Prejłowa, Olsztyna, Górowa Iławeckiego, Ukty i Lidzbarka Warmińskiego. Prace były różnorodne, a część z nich powstawała… na bieżąco.— Obrazy tworzymy techniką mix media — mówi terapeutka z ŚDS w Prejłowie. — To wspaniała metoda polegająca na łączeniu różnych materiałów. Podstawą jest papier ryżowy, na to nakładamy różne kompozycje z pianki superlekkiej odciskane w formach silikonowych. Na koniec lakierujemy i ozdabiamy gotowymi elementami.O wyrobach opowiadała również Katarzyna Oleszczuk z Olsztyna.— Wykonujemy drzewka, które są odmianą bonsai, gdyż zachowują ich stylistykę. Zamiast roślin wykorzystujemy drut kamienie, koraliki i guziki. Z kamienia i drutu tworzymy i modelujemy pień drzewa, natomiast z koralików i guzików imitujemy liście. Przywieźliśmy gotowe drzewka by pokazać technikę. Każdy chętny może wykonać podobne drzewko na miejscu, korzystając z dostępnych materiałów: koralików akrylowych, drewnianych, czy guzików.— W ramach naszej działalności — mówi Joanna Masyk, masek instruktor terapii zajęciowej w Centrum „Barka” — tworzymy makramy, mamy również piec do wypalania gliny.Spotkanie nie mogłyby się odbyć bez dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.— Od wielu lat na dofinansowanie przeznaczamy środki z PFRON-u — mów dyrektor PCPR w Bartoszycach. — Spotkania popularyzują twórczość osób niesamodzielnych i pokazują, jak niewiele się one od nas różnią. Cieszymy się, że dzięki nim nawiązywane są różne więzi, a wiele osób ma okazję zobaczyć i oderwać parę przysłowiowych „łatek” przyklejonych osobom niepełnosprawnym.Nawiązywanie więzi i utrzymanie relacji to tylko jeden z aspektów bartoszyckich spotkań.— Od początku spotkań integracyjnych, czyli od 1997 roku — mówi Aneta Przybyłek, terapeutka ŚDS Bartoszyce, — ich celem była dobra zabawa oraz potrzeba wymiany dobrych doświadczeń. W przeglądzie twórczości nie ma rywalizacji. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i praktyczne upominki.W tym roku upominkami były koce z polaru, a każdy ośrodek, który uczestniczył w spotkaniach otrzymał warnik.Do Bartoszyc przyjechali również podopieczni z Żelaznej Góry spod Braniewa.— Słyszałam, że aby być tutaj, trzeba sobie na to zasłużyć — śmieje się Kalina Jakimczuk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. — Jesteśmy tu po raz pierwszy i czujemy się zaszczyceni zaproszeniem. Jesteśmy stosunkowo młodym, 6-letnim domem. Przyjechaliśmy podpatrzeć pracę instruktorów i uczestników. Zawsze uczymy się i chcemy modyfikować swoją pracę.