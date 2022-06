Pracownicy Starostwa Powiatowego w Bartoszycach zapytali mieszkańców o pomysły na rozwój

Pracownicy starostwa przez dwie godziny czekali na opinie i propozycje mieszkańców na temat ewentualnych zmian i ulepszeń powiatu. Spotkanie odbyło się na bartoszyckim „kwadracie” we wtorek 7 czerwca. Na przygotowanych tablicach na chętnych czekały… białe karty, które dość szybko wypełniały się treścią.

— Cieszy fakt, iż mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w diagnozowanie potrzeb, analizowali potencjał rozwojowy Powiatu Bartoszyckiego. Mamy wszak bardzo kreatywnych mieszkańców — mówi Katarzyna Basak, naczelniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii.

Zdaniem Katarzyny Basak wypracowanie kierunków rozwoju powiatu wspólnie ze społecznością lokalną sprzyja identyfikowaniu się mieszkańców z się z miejscami, inwestycjami i działaniami.

O ile w bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się we wtorek 7 czerwca uczestniczyły osoby przede wszystkim z Bartoszyc, to gminy z powiatu bartoszyckiego do prac zespołu delegowały aktywnych mieszkańców działających na ich obszarze.Na co stawiają mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach? Jak informuje Katarzyna Basak, najczęściej pojawiał się temat współpracy, w kilku płaszczyznach: z biznesem, środowiskiem wiejskim, lokalną społecznością.Na podstawie zebranych opinii określono potencjał rozwoju powiatu, który tkwi w turystyce, młodzieży, prężnie działających organizacjach obywatelskich i aktywnych mieszkańcach. Ważna jest również ekologia i cyfryzacja.