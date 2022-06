Przedsiębiorcy popierają sankcje nakładane na Rosję i Białoruś. Jednak ich kondycja finansowa się zmienia

BIZNES /// Do zamrożonego Małego Ruchu Kaliningradzkiego z Obwodem Kaliningradzkim dołączyły się sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. Popiera je 80 proc. mikro, małych i średnich firm. Co o swojej kondycji finansowej sądzą przedsiębiorcy?

Badania przeprowadzone dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że ponad 80 proc. mikro, małych i średnich firm popiera sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś, choć wpływają one niekorzystnie na ich sytuację finansową. "Zdecydowane" poparcie dla sankcji wyraża 59 proc. badanych, a "raczej" popiera je 13 procent. Przeciwne sankcjom jest tylko 3 proc. badanych firm, a zdania nie ma 10 procent respondentów. Tak wynika z badania Keralla Research.





Problemy z zachowaniem dotychczasowej skali działalności najbardziej odczuwa transport (18 proc.) oraz usługi (13 proc.). W przypadku firm budowlanych negatywne konsekwencje odczuwa 12 proc. przedsiębiorstw, a w przemyśle – 11 proc. Najmniej sankcje odczuwa handel, gdzie spadek deklaruje 8 proc. firm z tej branży. Jednocześnie ponad połowa (54 proc.) firm ma świadomość, że sankcje niekorzystnie wpłyną na ich sytuację finansową. Chociaż po pierwszych dwóch tygodniach od agresji Rosji na Ukrainie o ograniczeniu działalności mówiło 20 proc. badanych firm, to po dwóch miesiącach twierdziło tak już tylko 12 proc. podmiotów.

Zaskoczeniem może być wzrost odnotowywany przez 9 proc. firm z branży handlowej, które obecnie pracują bardziej intensywnie. Podobnie jest w usługach (7 proc.). Przy czym im większa firma, tym większy jest pozytywny wpływ sankcji.





Punkt widzenia na to, jakie czynniki utrudniają działalność firm, jest zależny od branży. Ceny paliw odczuwa transport (96 proc.), dostępność surowców przemysł (60 proc.), a koszty podwykonawców – firmy budowlane (47 proc.). Bez wątpienia na kondycję finansową firm ma wzrost cen paliw i energii (80 proc.), pogłębienie problemów z dostępnością surowców i półproduktów (40 proc.) oraz o podwyżki u podwykonawców (20 proc.). Inne negatywne czynniki związane z wojną to wzrost kosztów kredytów czy leasingu (14 proc) i problemy z transportem (13 proc.).

Firmom jest po prostu trudniej, a część z nich coraz więcej wysiłku wkłada w zachowanie płynności finansowej. Wymaga to większej aktywności w ściąganiu należności, w czym korzystają również ze wsparcia zewnętrznego. Blisko 12 proc. firm sięga po usługi firm windykacyjnych, a 10 proc. współpracuje z radcą prawnym. Coraz częściej wykorzystywana jest istniejąca od lat ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, sięga po nią 6,5 proc. firm.





W przypadku terenów przygranicznych sankcje zamroziły i tak niedziałający Mały Ruch Graniczny. Zmiany odczuwają m.in. przedsiębiorcy z Bartoszyc. Niestety, firmy ograniczają inwestycje, od których wstrzymuje się 28 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. W dalszej kolejności sięgają do rezerw (19 proc.) i poszukują nowych rynków zbytu (16 proc.), podnoszą ceny (7 proc.) lub ograniczają działalność (3 proc.).

— W mojej firmie nie zatrudniałem żadnego pracownika z Ukrainy — mówi właściciel niewielkiej firmy budowlanej z powiatu bartoszyckiego. — Dlatego nie odczułem zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o materiały budowlane, to inflacja zaczęła się dużo wcześniej. Ponieważ realizuję głównie krótkoterminowe zlecenia, które trwają do dwóch miesięcy, nie dostrzegam problemów z finansowaniem inwestycji w samorządach.

— Rąk do pracy mamy mniej — dodaje inny przedsiębiorca z branży budowlanej. — Zatrudniałem 14 osób narodowości ukraińskiej, zostało 5 pracowników. Pogarsza się także kondycja finansowa firmy, ponieważ w zamówieniach publicznych kosztorysy są przygotowane z dużym wyprzedzeniem, potem następuje pozyskiwanie pieniędzy i dopiero na końcu ogłoszony jest postępowanie na udzielenie zamówienia. Przetargi są unieważniane, co wpływa na ilość zleceń. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mają problem. Jeśli chodzi o paliwo, to jego wzrost wpłynął na cenę usług transportowych i koszty prac wykonywanych przez specjalistyczne pojazdy. Nie jestem jednak pewien, czy wzrost jest efektem wojny. Ceny baryłki ropy są niższe niż ostatnio, a w okresie dwóch dób paliwo wzrosło o 60 groszy.