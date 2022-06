Dzień Dziecka. Życzymy Wam, by każdy dzień był zabawą i nauką

— Dzieci to największy dar, jaki posiadamy, a więc dbajmy o niego i pielęgnujmy. One oczekują uwagi rodziców nie tylko w Dniu Dziecka, ale i na co dzień. Wszystkim dzieciom życzę dużo zdrowia, kochających rodziców i wiele sytuacji w ich życiu, które przynoszą radość. Zaś wszystkim dzieciom z Ukrainy - dużo sił i przyjaznych ludzi wokół, aby jak najszybciej mogły wrócić do swego domu rodzinnego, z którego musiały uciekać w skutek wojny w Ukrainie. Wszystkim życzę spokojnego i słonecznego nieba.