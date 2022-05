22-latek z Bartoszyc, który uderzył w latarnię miał tego samego dnia inną przygodę. Nie radził sobie z frustracją...

W niedzielę (29.05.22r.), policjanci dwukrotnie interweniowali wobec 22 – latka z Bartoszyc. Chwilę przed godz. 10:00 otrzymali zgłoszenie, że pijany mężczyzna na parkingu przy ul. Paderewskiego dewastuje hyundaia. Policjanci ustalili, że 22 – latek kopał samochód, którego jest współwłaścicielem. Mężczyzna miał w ten sposób odreagowywać złość.

Z uwagi na okoliczności tego zdarzenia nie było podstaw do kolejnych policyjnych czynności. Inaczej wyglądała sprawa zderzenia osobówki z latarnią, do którego doszło około godz. 10:30 na tej samej ulicy. Co ciekawe, na miejscu zdarzenia została tablica rejestracyjna niszczonego wcześniej hyundaia. Policjanci podejrzewali, kto mógł uszkodzić latarnię i pojechali pod ustalony, przy pierwszej interwencji adres właściciela samochodu, do którego należała znaleziona tablica.

Zastali tam pijanego 22 – latka i uszkodzonego hyundaia. Mężczyzna zaskoczony obecnością policjantów przedstawiał różne wersję zdarzenia. Raz wskazując, że kierował autem, a następnie wszystkiemu zaprzeczał. Z uwagi na powyższe, konieczne było zatrzymanie 22 – latka do wyjaśnienia.

Mężczyzna był poddany retrospekcyjnemu badaniu stanu trzeźwości. Pierwsze badanie dało wynik ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 22 – latka.

Zgromadzony w tej spawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 22 – latkowi z Bartoszyc zarzutu kierowania pojazdem mechanicznym w stenie nietrzeźwości.

Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na okres, co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie niemniejszej niż 5 tys. zł., na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej.

KPP Bartoszyce