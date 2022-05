Za dużo wrzucamy śmieci i to komunalnych. Monitoring rozwiąże problem śmiecenia na ulicy Poniatowskiego w Bartoszycach?

w mieście jest coraz mniej śmietników co jest dla niego uciążliwe, np. podczas spacerów z psem. Jak zaznacza, problem występuje jedynie na chodnikach publicznych należących do miasta: ulice Warszawska, Paderewskiego, Mickiewicza, Poniatowskiego, Boh. Warszawy, Kętrzyńska. Internauta pisał, żeco jest dla niego uciążliwe, np. podczas spacerów z psem. Jak zaznacza, problem występuje jedynie na chodnikach publicznych należących do miasta: ulice Warszawska, Paderewskiego, Mickiewicza, Poniatowskiego, Boh. Warszawy, Kętrzyńska.

Z takim twierdzeniem zgodziło się 90 i 91% osób, które wzięły udział w naszej ankiecie. W naszej ankiecie wzięło udział 77 osób, spośród których 70 (90,91%) przyznało, że w Bartoszycach jest zbyt mało śmietników. Wśród miejsc wskazano m.in. wyremontowaną ulicę Poniatowskiego.

W pewnym sensie głos mieszkańców został usłyszany miesiąc później. Podczas sesji rady miasta Bartoszyce, która odbyła się 26 maja głos w sprawie zabrał sekretarz miasta Robert Pająk. Przekazał informację uzyskane od dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Krzysztofa Jerzyło.

Robert Pająk wspomniał, że sytuacja koszy nie wymaga prezentacji medialnej. Podał kilka przykładów uzyskanych od dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Krzysztofa Jerzyło.





Dodał też, że trwa modernizacja miejskiego monitoringu. Stopniowo przechodzi się z łącza radiowego na światłowód oraz z kamer obrotowych na stałe. Robert Pająk zaznaczył również, że przy podwyższeniu mandatów karnych warto zastanowić się, czy wrzucać śmieci do kosza zamiast tam, gdzie jest ich miejsce. W piątek 20 maja opróżniono kosze, a już w poniedziałek 23 maja zostały one zapełnione. Z czterech koszy na przystanku zebrano dwa worki po 160 litrów śmieci niesegregowane. W koszach 90% stanowią odpady komunalne. Tym samym sekretarz miasta potwierdził, że taka ilość koszy jest za mała oraz że mieszkańcy wyrzucają do nich odpady komunalne.Dodał też, że trwa modernizacja miejskiego monitoringu. Stopniowo przechodzi się z łącza radiowego na światłowód oraz z kamer obrotowych na stałe. Robert Pająk zaznaczył również, że przy podwyższeniu mandatów karnych warto zastanowić się, czy wrzucać śmieci do kosza zamiast tam, gdzie jest ich miejsce.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń zaśmiecanie miejsc publicznych jest karane grzywną do 500 złotych, lub naganą. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, nie ma możliwości ukarania mandatem, jeśli śmieci wyrzucamy do kosza, niezależnie od ich rodzaju (komunalne, bio, plastik). Jednak zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Bartoszycach koszt wywozu nieczystości niesegregowanych jest dwukrotnie wyższy od segregowanych (54 zamiast 27 złotych).

W odpowiedzi radna Elżbieta Zabłocka zauważyła, że kosze ustawione na przystanku autobusowym nie rozwiążą problemu, ponieważ na całej ulicy Poniatowskiego są tylko cztery kosze. Przy ulicy stoi wiele sklepów, ludzie wrzucają więc np. opakowania po zakupach, np. lodach.

— My się czas bronimy się tym, że ludzie wrzucają śmieci do kosza. Ale cóż [innego, dopisek redakcji] mają wrzucać? Druga rzecz, że każdy mieszkaniec płaci. Czy on wrzuci do śmietnika, czy kosza komunalnego i tak za nie zapłaci.