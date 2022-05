Jerzemu Sałacie wręczono odznaczenie. Przyznał je kultury i dziedzictwa narodowego

Krótką mowę wygłosił również, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Pogratulował Jerzemu Sałacie kondycji wskazując, że jego prezesowanie trwa dłużej, niż kadencje innych prezesów.Prezes Związku Literatów Polskich w Olsztyniepodkreślił znaczenie, jakie ma bartoszycka ziemia. Zaznaczył, że poeta od lat jest wierny swojej twórczości i wierny ziemi bartoszyckiej.— Co ma w sobie ta ziemia, że z Poznania przyjechał tutaj Leonard Turkowski, tutaj działał aktywnie jako nauczyciel i twórca mediów. Stąd został w Olsztynie prezesem oddziału Związku Literatów Polskich. Co ma w sobie ta ziemia, że Józef Jacek Rojek, Warmiak z Podhala przybył do Bartoszyc i stąd stał się kolejnym prezesem oddziału Związku Literatów Polskich w Olsztynie.Podczas uroczystości burmistrza Piotra Petrykowskiego reprezentował zastępca Krzysztof Hećman.dar