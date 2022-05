Możliwe utrudnienia na ul. Młynarskiej w Bartoszycach. Inwestor dostał zgodę na rozbiórkę

Sprawa szpecących miasto i jednocześnie grożących zawaleniem budynków powoli dobiega końca. Właściciel działki na której stoi m.in. były arsenał przystąpił do rozbiórki. Ustalenie terminu zakończenia rozbiórki trafiło na mur w Urzędzie Miasta. Poznaliśmy go z innego źródła.

Internauta przesłał zdjęcia na których widać, że przy nieruchomościach na ul. Młynarskiej i Jagiellończyka podjęto prace. Przypomnijmy, że chodzi o budynki, które stoją na wspólnej działce z zabytkowym arsenałem.

dziennikarz nie jest stroną w postępowaniu, a pytanie ma wysłać w formie wniosku.



Z tym samym pytaniem zwróciliśmy się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach. Informację otrzymaliśmy telefonicznie od ręki. Inwestor uzyskał pozwolenie od Wojewódzkiego konserwatora zabytków na rozbiórkę budynków przy ulicy Młynarskiej oraz Jagiellończyka. Prawo nie pozwala na narzucenie terminu prac rozbiórkowych, jednak, jak deklaruje inwestor, prace rozbiórkowe mają się zakończyć do 10 czerwca. Takie informacje przekazał urząd miasta do inspektoratu. Próbowaliśmy uzyskać w Wydziale inwestycyjnym Urzędu Miasta informację o terminie zakończenia prac rozbiórkowych i kosztach zajęcia pasa drogowego, które ponosi właściciel nieruchomości. Urzędnik (nazwisko do wiadomości redakcji) poinformował, żeZ tym samym pytaniem zwróciliśmy się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach.. Inwestor uzyskał pozwolenie od Wojewódzkiego konserwatora zabytków na rozbiórkę budynków przy ulicy Młynarskiej oraz Jagiellończyka. Prawo nie pozwala na narzucenie terminu prac rozbiórkowych, jednak, jak deklaruje inwestor, prace rozbiórkowe mają się zakończyć do 10 czerwca. Takie informacje przekazał urząd miasta do inspektoratu.





Kosztów ponoszonych przez inwestora nie udało nam się potwierdzić (poproszono o… złożenia wniosku). Otrzymaliśmy informację, że za każdy metr kwadratowy zajętego pasa drogowego inwestor płaci 1,5 złotych. Podczas wykonywania zdjęć nieruchomości rozmawialiśmy z osobą, która mieszka w sąsiednim budynku. Jego zdaniem właściciel nieruchomości płaci obecnie za zajęcie pasa drogowego około 6 tys. złotych. Część rozbiórki, która będzie wymagała zajęcia pasa drogowego, ma być wykonana w jak najkrótszym czasie, w jedną z sobót.Kosztów ponoszonych przez inwestora nie udało nam się potwierdzić (poproszono o… złożenia wniosku). Otrzymaliśmy informację, że za każdy metr kwadratowy zajętego pasa drogowego inwestor płaci 1,5 złotych.

Należy dodać, że urząd ma 14 dni, by odpowiedzieć na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nigdy, poza pytaniem do Straży Miejskiej nie dostaliśmy odpowiedzi wcześniej. Sytuacja pokazuje, że urzędowe terminy na udzielenie odpowiedzi, których przestrzega Urząd Miasta w Bartoszycach wpływają na życie mieszkańców miasta. Składając – zgodnie z życzeniem urzędnika Wydziału inwestycji – wniosek o możliwych utrudnieniach moglibyśmy poinformować dwa dni przed zakończeniem rozbiórki. A znając termin prac rozbiórkowych, być może część kierowców tę drogę by omijała.

dar