W Janikowie i Krasnołące (gm. Górowo Iławeckie) znaleziono niewybuchy

Po każdym sygnale dotyczącym odnalezienia niewybuchu interweniują policjanci. Przede wszystkim zabezpieczają miejsce ujawnienia takiego przedmiotu przed dostępem innych osób. Na miejscu zawsze pojawia się policjant z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Funkcjonariusz ocenia, z jakiego rodzaju niewybuchem mamy do czynienia i czy nie jest potrzebna ewakuacja.

W poniedziałek (23.05.22r.), rano w Krasnołące w gminie Górowo Iławeckie w trakcie prac budowlanych odnaleziono metalową skrzynkę wypełnioną amunicją.Część z pocisków do karabinu maszynowego umieszczona była na taśmie do amunicji. Znalezisko nie stanowiło zagrożenia wybuchem i zostało zabezpieczone przez policyjnego technika. Policyjne czynności mają za zadanie wyjaśnienie pochodzenia odnalezionej amunicji.Wieczorem policjanci odebrali kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczyło znalezionego w trakcie spaceru przy wiadukcie w okolicy Janikowa w gminie Górowo Iławeckie pojedynczego niewybuchu. Policyjny pirotechnik rozpoznał znalezisko, jako pocisk artyleryjski z ładunkiem wybuchowym. Powiadomiono saperów, a do czasu ich przyjazdu policjanci zabezpieczali miejsce jego odnalezienia.