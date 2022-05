Staniszewski zdobył Słomczyn

- Wygrałem wszystkie biegi kwalifikacyjne oraz finał, więc wyjeżdżam z maksymalną liczbą punktów - powiedział na mecie wyraźnie zadowolony Staniszewski. - Inna sprawa, że wobec kłopotów sprzętowych moich najgroźniejszych rywali była to runda totalnie bez historii. Cieszę się jednak, bo pojeździliśmy po mokrym torze, samochód jest cały i sprawny, a zespół nie traci koncentracji, tylko cały czas pracuje na pełnych obrotach. To ważne, bo utrzymujemy wysoki poziom w kolejnym już z rzędu weekendzie, pokonując po Europie i Polsce tysiące kilometrów. Zespół zasłużył na odpoczynek, dlatego najbliższy weekend będzie wolny. Ale w następny znowu ruszymy do akcji, ponieważ wezmę udział w jedynym w tym sezonie rajdzie. Będzie to mój „domowy” Rajd Warmiński, w którym pojadę treningową Fiestą R5, a na prawym fotelu zasiądzie Sebastian Rozwadowski. Natomiast kolejne zawody w rallycrossie czekają nas za trzy tygodnie, kiedy to w czeskich Sedlcanach powalczymy o punkty do klasyfikacji mistrzostw Europy strefy centralnej - zakończył Zbigniew Staniszewski.

* Wyniki, Słomczyn: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 4.36,498; 2. Łukasz Tyszkiewicz (Ford Fiesta) - 4.45,031; 3. Łukasz Złotnicki (Ford Fiesta) - 4.49,111; klasyfikacja generalna mistrzostw Polski: 1. Staniszewski - 72 pkt; 2. Tyszkiewicz - 58; 3. Złotnicki - 50.