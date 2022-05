Po 8 miesiącach śledztwa w sprawie wypadku koło Spytajn prokurator przedstawił zarzuty

wypadku pisaliśmy w październiku 2021 roku. 7 września o godzinie 2 w nocy poczciwy VW golf, jadący remontowaną drogą na trasie Bartoszyce-Spytajny uderza w drzewo. Droga jest szutrowa, trwa modernizacja trasy Bartoszyce – Górowo Iławeckie. Auto prawdopodobnie wpada w rów i uderza w drzewo, a Golf składa się jak harmonijka. W aucie na pewno był Mateusz i Piotr (imię fikcyjne), którzy znają się z nauki w bartoszyckim „mechaniaku”.



Obrażenia wskazują, że Mateusz był pasażerem

Ratownicy zastali Mateusza poza samochodem. Gdyby doszło do potrącenia, mężczyzna miałby uraz miednicy, podudzia lub innego fragmentu ciała, o który zahaczyłby samochód. Obrażenia, czyli uraz potylicy skóry owłosionej głowy i wyciek z krwi z nosa wskazywały, na podejrzenie urazu czaszkowo-mózgowego. Obrażenia na głowie były po prawej stronie, gdzie siedzi pasażer. Jednak tożsamość mężczyzny nie jest jeszcze znana.

Mama Mateusza wysyła SMS, pytając, gdzie jest. Dzwoni, ale połączenie zostało odrzucone. Około 3:30 dostaje dziwny w treści SMS. Po chwili do domu pukała policja. Policjanci poszukiwali Mateusza twierdząc, że był wypadek, a Mateusz poszedł do domu.



Mama Mateusza dzwoni na numer syna. W słuchawce słyszy głos Piotra, który w tym czasie siedział w radiowozie na miejscu zdarzenia. Piotr twierdzi, że Mateusz poszedł do domu, a jego telefon ma dlatego, że słuchał muzyki. Zapytany, kto kierował samochodem, powiedział, że to on.

Czy na miejscu był ktoś trzeci?

Pierwsze wezwanie mówiło o trzech uczestnikach wypadków, a policjanci mając w radiowozie Piotra i wiedząc, że jedna osoba jest w karetce, szukali Mateusza jako trzeciego uczestnika zdarzenia. Na miejscu znaleziono też bluzę ze śladami krwi, która nie należała do Mateusza i Piotra.

Mężczyzna został przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach tylko po to, by ustabilizować jego stan. Istniało bowiem ryzyko, że w tym stanie do Olsztyna nie dojedzie. Rodzice rozpoznali Mateusza ze zdjęcia, kiedy był już w karetce. Kilka dni później Mateusz zmarł. Wątpliwości wokół sprawy zaczęły narastać. Po nagłośnieniu sprawy przez "Gońca Bartoszyckiego", zaczęły spływać kolejne informacje.





Czas płynie, a wersji jest coraz więcej

Przez miesiąc nic w sprawie się nie dzieje, a w październiku znajomi Mateusza powiadamiają redakcję o sprawie i zaczynają dyskusję na Facebooku. Twierdzą, że w pojeździe były 3 osoby, a Mateusz przez dwie godziny leżał koło samochodu. Inni wskazują go jako kierowcę, z czym nie zgadzają się przyjaciele i rodzice mężczyzny. Twierdzą, że to nie 20-latek jest sprawcą wypadku, a Piotr (imię fikcyjne) jego rzekomy sprawca, który jest chroniony przez policję. Do wypadku doszło około 1:40-1:45, a pomoc została wezwana dopiero godzinę później. W tym czasie na miejscu była przynajmniej jeden znajomy Piotra, mieszkający w Kiersitach, pobliskiej miejscowości. Być może na bluza znaleziona na miejscu należała do pomocnika?

W sprawie od jest więcej pytań i wersji zdarzeń. Mateusz prowadził, a potem sobie poszedł. Potrąciło go inne auto, a kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Jaki był przebieg zdarzeń? Kto prowadził poczciwego „golfa”? O której doszło do wypadku? Czy od początku policja robiła wszystko, by wyjaśnić sprawę? Jaką rolę odgrywał Piotr, kolega Mateusza? A w końcu, czy Mateusz musiał umrzeć?

Śledczy analizują zeznania. Wykonywane są analizy biegłych z zakresu ruchu drogowego i wypadków drogowych. Potrzebne są dwie opinie, aby sformułować zarzuty. Badane są ślady biologiczne z bluzy oraz poduszki powietrznej.





Prokurator stawia Piotrowi zarzuty

W końcu śledczy z wielu elementów puzzle układają obraz zdarzeń. Przygotowany jest akt oskarżenia. Piotr jest wezwany 16 maja do Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach. Nie stawia się. Prokurator wystawia postanowienie o doprowadzeniu przez funkcjonariuszy policji. Pełnomocnik rodziny składa też szereg wniosków dowodowych, w tym o przesłuchania. Sprawdzony został również monitoring na rondzie łączącym ulicę Gdańską oraz Bema.

23 maja Prokurator Rejonowy w Bartoszycach 23.05.2020 r. stawia mu zarzuty. Krzysztof Stodolny Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przesyła ich treść.

Prokurator Rejonowy w Bartoszycach, dzisiaj, tj. 23.05.2020r. ogłosił Piotrowi zarzuty, że:

1. w nocy 7 września 2021r. na drodze wojewódzkiej nr 512 na trasie Bartoszyce – Spytajny, znajdując się w stanie nietrzeźwości w ilości 0,72 mg.l w wydychanym powietrzu oraz po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu w postaci substancji psychotropowej - amfetaminy o stężeniu 35,5 ng.ml umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż kierując samochodem osobowym marki VW Golf przekroczył obowiązująca w miejscu zdarzenia dopuszczalną prędkość 40 km/h i jadąc z prędkością nie mniejszą niż 90 km/h wjechał na usypany podczas robót drogowych na poboczu wał ziemny, co spowodowało niekontrolowane przemieszczenie się samochodu z dwukrotnym przewróceniem pojazdu na dach, powodując nieumyślnie u pasażera samochodu, obrażenia głowy wskutek których w/w zmarł w dniu 15 września 2021r. w Szpitalu w Olsztynie, tj. o przestępstwo z art. 177§2 k.k. w zw. z art. 178 §1 k.k.

2. w nocy 7 września 2021r. na drodze wojewódzkiej nr 512 relacji Bartoszyce – Spytajny, gm. Bartoszyce, w woj. warmińsko- mazurskim, znajdując się w stanie nietrzeźwości w ilości 0,72 mg.l w wydychanym powietrzu oraz po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu w postaci substancji psychotropowej - amfetaminy o stężeniu 35,5 ng.ml na drodze publicznej w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki VW Golf, tj. o czyn z art. 178a §1 k.k.

Nadto do przedmiotowego śledztwa dołączono materiały dotyczące szeregu kradzieży sklepowych i na tej podstawie Piotrowi przedstawiono jeszcze zarzut, iż:

3. w okresie od 07 lutego 2022 r. do15 lutego 2022 roku w miejscowości Górowo Iławeckie oraz Lidzbark Warmiński w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób popełnił ośmiokrotnie wykroczenia przeciwko mieniu, w ten sposób że dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w sklepach, w postaci różnego rodzaju napoi, w tym alkoholi, powodując straty w łącznej wysokości 1115,33 zł tj. o przestępstwo z art. 278§1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k.

Piotr przyznał się jedynie do dokonania kradzieży. W pozostałym zakresie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Pamięć Mateusza zostaje oczyszczona



Osiem miesięcy od wypadku rodzice i przyjaciele Mateusza poznali prawdę o wypadku syna.

Osiem miesięcy od wypadku rodzice i przyjaciele Mateusza poznali prawdę o wypadku syna.

— Czuję ulgę, że pamięć mojego syna została oczyszczona — mówi mama Mateusza. — Mam nadzieję, że Piotr nikomu więcej krzywdy nie wyrządzi. Jako rodzice ani przez chwilę nie wierzyliśmy, że mógł spowodować wypadek. Największym wsparciem przez ten czas byli dla mnie krewni, znajomi Mateusza oraz nasz pełnomocnik prawny.

— Aż mam ciarki — mówi jedna ze znajomych Mateusza, która pół roku wcześniej poinformowała nas o zdarzeniu. — Jestem zadowolona, że chociaż trwało to długo, udało się udowodnić Piotrowi, że on a nie Mateusz kierował autem. Najważniejsze, że Mateusz został oczyszczony z zarzutów. Wyniki ekspertyzy nie kłamią, a nawet jego najbliżsi, którzy wcześniej stawali za nim murem przyznali, że Piotr nie był aniołkiem i już wcześniej kierował po spożyciu alkoholu.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, jak też wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejrzanego.

Podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Dariusz Dopierała